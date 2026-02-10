의대 5년간 총 3,342명 증원 의결…'연평균 668명'

<앵커>



정부가 2027학년도부터 5년 동안 의과대학 정원을 연평균 668명씩 늘려 총 3천300여 명의 의사 인력을 추가 양성하기로 확정했습니다. 증원 인력은 서울을 제외한 전국 32개 의대에 배정됩니다.



박세용 기자입니다.



<기자>



보건복지부는 오늘(10일) 제7차 보건의료정책심의위원회를 열고 2027년부터 2031년까지 적용할 의과대학 정원 확대 방안을 의결했습니다.



이번 결정에 따라 의대 정원은 2027년 490명을 시작으로, 2028년부터는 매년 613명 이상 단계적으로 증원돼 5년간 총 3천342명이 늘게 됩니다.



특히 2030년부터는 공공의대와 지역 신설 의대가 각각 100명씩 신입생을 모집하면서 연간 증원 규모는 최대 813명까지 늘어날 전망입니다.



증원되는 인력은 전국 40개 의과대학 가운데 서울을 제외한 32개 의대에 집중 배정됩니다.



늘어나는 정원은 모두 '지역의사전형'으로 선발하며, 이들에게는 장학금과 생활비가 지원되는 대신 졸업 후 해당 지역에서 10년간 복무해야 하는 의무가 부여됩니다.



정부는 또 의대 교육의 질을 보장하기 위해 국립대와 소규모 의대를 중심으로 증원율 상한선을 차등 적용하기로 했습니다.



이에 따라 정원 50명 이상의 국립대 의대와 정원 50명 미만의 소규모 사립대는 각각 30% 이내로 증원율을 제한해 현장의 부담을 줄일 계획입니다.



구체적인 대학별 정원은 교육부의 배정과 이의신청 절차 등을 거쳐 오는 4월 중으로 최종 확정될 전망입니다.



(영상편집 : 이상민)