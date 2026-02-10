"일당 백만 원인데 지원자 0명"…3차례 공고에도 외면하는 의사들

경남 합천군에서 공중보건의들의 복무 만료가 오는 4월로 몰리면서, 군이 신규 관리 의사 채용에 나섰으나 지원자가 없어 의료공백 우려가 커지고 있습니다.



최근 합천군에 따르면 현재 군내 복무 중인 공보의 27명 가운데 의과, 치과, 한의과를 포함한 17명, 63%가 4월 복무 만료를 앞두고 있습니다.



이에 군 보건소는 진료 공백을 메우기 위해 일반의 자격의 의사 1명 채용에 나섰습니다.



지난달 초 1차 공고 당시 일당 60만 원을 제시했으나 지원자가 단 한 명도 나타나지 않았습니다.



같은달 중순 2차 공고에서는 일당을 100만 원까지 크게 올렸습니다.



일당 100만 원은 20일 근무 기준 월급으로 환산할 경우 약 2천만 원에 달하는 고액 봉급이지만 여전히 지원자는 없었습니다.



군은 이달 12일까지 3차 공고를 진행 중이지만 여전히 지원 사례는 없는 것으로 알려졌습니다.



합천은 서울시의 약 1.6배에 달하는 면적이지만 인구 밀도가 낮고 고령화율이 40%에 육박해 지역 내 공공의료 의존도가 절대적입니다.



군은 보건복지부와 경남도로부터 인력 부족으로 인해 올해 신규 공보의 배정 인원이 예년보다 크게 줄어든다는 안내를 받은 상태입니다.



이에 군은 관계 기관과 협력해 대책을 마련하는 등 인력 확보에 총력을 다할 계획입니다.



(취재 : 신정은, 영상편집 : 김나온, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)