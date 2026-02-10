뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

보건의료정책심의위 민간위원 확대…갈등 막을 업무조정위 구성

박세용 기자
작성 2026.02.10 16:00 조회수
보건의료정책심의위 민간위원 확대…갈등 막을 업무조정위 구성
▲ 지난 6일 서울 서초구 건강보험심사평가원 전문가자문회의장에서 열린 제6차 보건의료정책심의위원회에서 정은경 보건복지부 장관이 발언을 하고 있다

보건의료 정책의 최고 의결기구인 보건의료정책심의위원회의 정부위원이 줄고 민간위원이 늘어납니다.

보건복지부는 오늘(10일) 국무회의에서 이 같은 내용을 담은 보건의료기본법 시행령 일부개정안이 의결됐다고 밝혔습니다.

개정 시행령에 따라 보정심 정부위원은 현재 7명에서 5명으로 축소되며, 그 자리에 민간위원 2명이 추가로 위촉됩니다.

민간의 목소리를 더 반영하기 위한 조치로, 기존 정부위원 중 과학기술정보통신부와 기후에너지환경부 차관이 위원직에서 빠지게 됐습니다.

이에 따라 정부위원으로는 재정경제부와 교육부, 행정안전부, 고용노동부, 식품의약품안전처 소속 차관급 인사가 남게 됩니다.

이와 함께 보건의료 분야 직역 간 업무 범위를 둘러싼 갈등을 조정하기 위한 '보건의료인력 업무조정위원회'가 상반기 중 신설됩니다.

업무조정위원회는 한의사의 엑스레이 사용 문제 등 직역 간 갈등과 업무 사각지대를 해소하고 협업을 도모하는 역할을 맡습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
박세용 기자 사진
박세용 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지