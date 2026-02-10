거래소, 창사 이래 첫 스타트업 인수…"AI 전환 본격화"

▲ 한국거래소

한국거래소가 전사적 인공지능(AI) 전환과 기술 고도화를 통한 사업 경쟁력 강화를 위해 AI 기반 데이터 분석 스타트업 '페어랩스'를 인수했다고 10일 밝혔습니다.거래소가 스타트업을 인수한 것은 창사 이후 이번이 첫 사례입니다.거래소는 이번 인수를 위해 지난 1년간 AI·데이터 분야의 30여 개 후보 기업을 검토했으며 기술적 역량, 거래소 사업과의 시너지 가능성 등을 고려해 페어랩스를 최종 인수 대상을 선정했습니다.2020년 설립된 페어랩스는 AI를 통해 뉴스·공시·기업공개(IR) 및 환경·사회·지배구조(ESG) 정보 등 비정형 데이터를 의사결정에 활용할 수 있는 고부가가치 정보로 가공하는 기술을 보유하고 있습니다.거래소는 페어랩스의 전문인력과 기술 인프라 보강 등을 거쳐 비즈니스 기반을 새로이 정비하고 인수 후 스타트업 특유의 혁신적이고 기민한 기업문화가 지속될 수 있도록 할 방침입니다.특히 지수·데이터 사업 등 기존 정보사업의 기술 경쟁력은 고도화해 지수관리와 상품개발 등에 적용하면서 시장 관리 업무 전반에 AI 기술을 단계적으로 적용해 거래소의 업무 효율성과 고객 서비스 품질을 제고한다는 계획입니다.중장기적으로는 페어랩스가 거래소의 핵심 기술 연구개발과 새로운 수익 창출 조직으로 성장할 수 있게 지원하기로 했습니다.정은보 거래소 이사장은 "이번 인수는 거래소 70년 역사상 첫 번째 인수 사례이자 글로벌 선진 거래소와 같이 상업화 수익 조직으로의 변모를 위한 첫발"이라며 "앞으로 미래 성장 동력 확보를 위해 기업 인수뿐만 아니라 신사업 발굴, 기술 협력 등 다양한 사업 전략을 확대할 계획"이라고 말했습니다.