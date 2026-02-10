[자막뉴스] 총성 울리는데 "땅 맘껏 사세요"…네타냐후 본격 서안지구 '땅따먹기' 돌입?

이스라엘이 점령지인 요르단강 서안지구에서의 정착촌 확대에 속도를 내고 있습니다.



현지 언론에 따르면 이스라엘 안보 내각은 이스라엘인이 서안지구에서 토지를 등록하거나 부동산을 취득할 때 필요한 관련 규제를 폐지하기로 했습니다.



이스라엘 국방부와 재무부는 공동성명을 통해 "수십 년간 유지되어 온 장벽을 제거하고 차별적 요르단 법률을 폐지하겠다"고 밝혔습니다.



이에 따라 이스라엘인들은 텔아비브나 예루살렘에서처럼 서안지구에서도 자유롭게 토지를 매입할 수 있게 됩니다.



이번 조치로 그간 기밀로 분류되었던 서안지구 토지 등기부 정보가 공개되고, 토지 거래 허가 요건도 폐지됩니다.



또한 무슬림이 아닌 사람들의 부동산 취득을 제한해 온 규정도 철폐됩니다.



앞서 1967년 3차 중동 전쟁으로 서안지구를 점령한 이후 이스라엘은 과거 요르단 법률에 따라 이스라엘인이 현지 등록 법인을 통해서만 토지를 취득할 수 있도록 제한해 왔으나, 이번에 이 같은 제약을 모두 해제하는 겁니다.



로이터통신은 이번 조치로 정착민의 직접 토지 매입이 가능해지면서 서안지구 내 정착촌 개발 작업이 한층 가속화될 수 있다고 전했습니다.



이스라엘 내 민족주의 진영은 서안지구를 성경식 표현인 '유대와 사마리아'로 지칭하며 정착지 확대를 적극 지지해 왔습니다.



특히 베냐민 네타냐후 총리가 이끄는 내각은 가자지구 전쟁이 이어지는 와중에도 서안지구 정착 정책을 꾸준히 강화해 왔습니다.



이러한 이스라엘의 조치에 팔레스타인 측은 강하게 반발했습니다.



마무드 아바스 팔레스타인 자치정부 수반은 이번 결정을 서안지구 병합 시도를 심화하는 위험한 결정이라고 규탄하며 팔레스타인의 역사적, 민족적 권리를 겨냥한 긴장 고조 행위라고 비판했습니다.



사우디아라비아와 요르단 등 8개국도 공동성명을 통해 이번 조치가 서안지구에 불법적 주권을 강요하는 행위라고 지적했습니다.



유엔 역시 동예루살렘을 포함한 서안지구 점령지 내 모든 이스라엘 정착촌은 법적 효력이 없다며 우려를 표명했습니다.



