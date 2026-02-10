[현장영상] 갑자기 핸들 꺾더니 '쾅' 잇따른 차량 돌진 사고에 미국 공포

지난 5일, 미국 로스앤젤레스 시내에서 차 한 대가 아시아 식품점 안으로 돌진해 3명이 숨지는 사고가 발생했습니다.



사고가 난 곳은 한국 길거리 음식과 디저트 등을 판매하는 인기 매장으로 알려지면서 충격을 더 했는데요. 경찰은 운전자가 고령의 여성으로, 고의성이 있었던 정황은 현재까지 확인되지 않았다고 밝혔지만, 정확한 사고 원인은 아직 드러나지 않은 상황입니다.



이런 가운데 불과 며칠 전, 디트로이트 국제공항에서도 차량이 건물 안으로 돌진하는 일이 벌어져 여행객 4명을 포함해 다수가 다쳤습니다. 최근 잇따른 차량 돌진 사고에 미국 사회의 불안감이 커지고 있습니다. 현지 교민을 통해 자세한 이야기를 들어봤습니다.



