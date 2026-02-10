뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[현장영상] 갑자기 핸들 꺾더니 '쾅' 잇따른 차량 돌진 사고에 미국 공포

작성 2026.02.10 16:46 조회수
PIP 닫기
지난 5일, 미국 로스앤젤레스 시내에서 차 한 대가 아시아 식품점 안으로 돌진해 3명이 숨지는 사고가 발생했습니다.

사고가 난 곳은 한국 길거리 음식과 디저트 등을 판매하는 인기 매장으로 알려지면서 충격을 더 했는데요. 경찰은 운전자가 고령의 여성으로, 고의성이 있었던 정황은 현재까지 확인되지 않았다고 밝혔지만, 정확한 사고 원인은 아직 드러나지 않은 상황입니다.

이런 가운데 불과 며칠 전, 디트로이트 국제공항에서도 차량이 건물 안으로 돌진하는 일이 벌어져 여행객 4명을 포함해 다수가 다쳤습니다. 최근 잇따른 차량 돌진 사고에 미국 사회의 불안감이 커지고 있습니다. 현지 교민을 통해 자세한 이야기를 들어봤습니다.

(취재: 정경우 / 구성: 양현이 / 영상편집: 류지수 / 디자인: 이수민 / 제작: 모닝와이드 3부)


 
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지