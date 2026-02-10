"울음소리 미치겠다" 생후 2개월 아들 흔들어 두개골 골절

생후 2개월 된 아들을 여러 차례 학대해 중상을 입힌 30대 친부에게 실형이 선고됐습니다.



인천지법 형사13부는 아동학대중상해 혐의로 기소된 36살 A 씨에게 징역 4년을 선고했습니다.



재판부는 이와 함께 A 씨에게 40시간의 아동학대 치료 프로그램 이수를 명령하고, 아동 관련 기관에 7년간 취업하지 못하도록 제한했습니다.



A 씨는 지난해 7월 17일 오전 4시 23분쯤 자신의 집에서 생후 2개월 된 아들 B 군을 강하게 흔들고 머리에 여러 차례 외력을 가해 중상을 입힌 혐의를 받고 있습니다.



당일 의료진이 확인했을 당시 B 군은 머리뼈와 늑골 골절, 혈액량 감소성 쇼크 등 심각한 증상을 보여 2∼3일 내 숨질 가능성이 큰 상태였던 것으로 파악됐습니다.



A 씨는 "아기를 안아 달래다 실수로 바닥에 떨어뜨렸을 뿐 흔들거나 외력을 가한 적이 없다"며, "속싸개를 세게 묶거나 강하게 안아 골절이 발생했다"고 주장했습니다.



하지만 B 군 상태를 감정한 의사들은 경막하 출혈이나 늑골 골절이 여러 차례의 행위에 의해 각기 다른 시점에 발생한 것으로 보인다는 소견을 냈습니다.



한 응급의학과 교수는 법정 진술에서 "강하게 안거나 속싸개를 묶는 과정에서 이 정도의 골절이나 멍이 생길 가능성은 의학적으로 매우 낮다"고 설명했습니다.



조사 결과 B 군은 산후조리원에서 퇴소한 뒤 모친이나 육아 도우미, 조부모의 보살핌을 받을 때는 다치거나 진료를 받은 기록이 없었습니다.



범행은 사건 당일 새벽 A 씨가 아내로부터 아이를 넘겨받아 홀로 돌보기 시작한 1시간 10분 사이에 벌어진 것으로 드러났습니다.



A 씨는 간호사인 아내와 함께 쌍둥이 형제와 B 군을 육아하며 우울증을 앓고 있었던 것으로 확인됐습니다.



A 씨는 지인들에게 "아이가 울 때마다 정신병 걸릴 것 같다", "화가 머리 꼭대기까지 솟는다" 등 스트레스를 호소하는 메시지를 보냈고, 범행 직전에는 포털 사이트에 '신생아 학대 범죄 뉴스'를 검색하기도 했습니다.



A 씨는 범행 당일 병원 도착 후에도 아이 상태를 보고 오열하는 아내와 달리 별다른 동요를 보이지 않았던 것으로 전해졌습니다.



재판부는 "피고인이 양육자로서 아동을 보호할 의무가 있음에도 순간적인 화를 참지 못하고 강한 외력을 가해 생명의 위험을 초래했다"고 판단했습니다.



재판부는 이어 "피해 아동이 향후 정상적인 발육이 불가능해 타인의 도움 없이는 살기 어려운 상태가 됐다"며 양형 이유를 덧붙였습니다.



다만 피고인이 초범이고 배우자가 선처를 호소하고 있는 점 등을 고려했다고 밝혔습니다.



(SBS 디지털뉴스부)