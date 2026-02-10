민주 의총서 "혁신당 합당 추진 어렵다"…최고위서 결론

<앵커>



민주당과 조국혁신당의 합당 추진 논의에 일단 제동이 걸렸습니다. 민주당이 오늘(10일) 오전 의원총회를 열고 의원들의 의견을 수렴했는데, 지방선거 전에 합당 추진은 어렵다는데 공감대를 형성했다고 민주당 측이 전했습니다.



김관진 기자입니다.



<기자>



오늘 오전 10시부터 비공개로 진행된 민주당 의원총회에서는 조국혁신당과의 합당 문제가 논의됐습니다.



의원총회에서 민주당 의원들은 합당과 관련해 다양한 의견들을 내놨는데, 통합의 필요성에 대해서는 대체로 공감했지만, 현 상황에서의 합당 추진은 어렵다는 데에 의견이 모아진 걸로 전해졌습니다.



[박수현/민주당 수석대변인 : 진정성에서 비롯된 것이었다 해도 추진 과정에서 발생한 갈등으로 귀결되고 있는 상황 인식을 공유하였습니다.]



정청래 대표는 오늘 의총 논의 결과를 토대로 이르면 오늘 오후 비공개 최고위원회의를 소집해 합당 여부를 최종 결정할 걸로 보입니다.



정 대표는 오늘 오전 의원총회에 앞서 재선 의원 간담회를 열어 합당에 대한 의견을 따로 듣기도 했습니다.



간담회에서 민주당 재선 의원들은 정 대표에게 조국혁신당과의 합당 논의를 중단해야 한다고 요구했습니다.



지방 선거 전 합당 추진은 명분이 부족하고 시점도 맞지 않는다는 의견이 다수였다고 참석자들은 전했습니다.



재선 의원들은 정 대표를 상대로 오늘이라도 합당에 대한 결론을 빨리 내릴 것을 요구한 것으로 전해졌습니다.



앞서 정 대표의 합당 제안에 대해 일부 최고위원들과 초선 의원들을 중심으로 당 내 반발이 이어진 가운데, 정 대표는 전 당원 여론조사로 돌파구를 모색하기도 했지만 최고위원들 사이에서 찬반 의견이 팽팽하게 맞서면서 보류한 바 있습니다.



(영상취재 : 오영춘, 영상편집 : 이승희)