8년 만에 만난 '레이디 두아' 신혜선X이준혁…"잘 구른 돌, 이끼 안 껴서 만나"

8년 만에 다시 연기 호흡을 맞춘 배우 신혜선과 이준혁이 서로에 대한 신뢰감을 드러냈다.



신혜선과 이준혁은 10일 오전 서울 중구 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 열린 넷플릭스 시리즈 '레이디 두아'(극본 추송연, 연출 김진민) 제작발표회에서 '비밀의 숲' 이후 8년 만에 연기 호흡을 맞춘 소감을 밝혔다.



이준혁은 "혜선이에 대한 기본적인 신뢰가 있었다. 굉장히 훌륭한 일꾼이고 동료다. 마음이 편했다. 제가 없는 데서도 모든 걸 채워줬다"라고 칭찬했다. 이어 "이 작품이 끝나고 나니까, 혜선이랑 또 하고 싶다는 생각을 하게 됐다. 되게 편하고 좋다"라며 신혜선과 다음에 또 같은 작품에서 만나고 싶다고 전했다.



그러면서 이준혁은 지난 8년간 배우로서 성장을 거듭해 온 자신과 신혜선이 '구르는 돌' 같다고 비유했다. 이준혁은 "혜선 씨와 매번 힘든 작품에서만 만나는데, 저희가 '구르는 돌' 같다. 잘 굴러왔고, '그래도 이끼는 안 껴서 만났구나' 싶다"며 "혜선 씨가 계속 열심히 하는 게 보였다. 그런 게 많이 느껴져 편안한 게 있다"라고 설명했다.



신혜선은 8년 전을 떠올렸다. 신혜선은 "'비밀의 숲' 때는, 극중에서도 실제도 전 정말 애기였다. 사회초년생이었고 햇병아리였는데, 선배님은 저한테 큰 선배님이셨다. 그래서 케미다 뭐다 느낄 새도 없이, 선배님들을 따라가기 급급했다"며 당시 이준혁에 대해 "고민상담 잘해주시고, 잘생기고 멋있는 선배님이셨다"고 설명했다.



이어 "이 작품으로 다시 만난 선배님은 여전히 잘생기셨더라"며 웃어 보인 신혜선은 "알았던 시간이 쌓여서 그런지 오랜만에 같이 연기호흡을 맞추는데도, 말하지 않아도 알 거 같은 신뢰감이 있었다. '그 시간은 무시할 수 없구나' 깨달았다"라고 말했다.



그러면서 "선배님이 저와 연기할 때, 제 눈을 보며 집중을 많이 해주셨다. 저희가 만나는 신들이, 혼자서 연습하기 힘들고 상대방이 반드시 있어야만 성립될 수 있어 서로를 많이 의지해야 했는데, 제가 마음 편히 의지할 수 있는 사람이 선배님이라서 좋았다"라고 덧붙였다.



'레이디 두아'는 가짜일지라도 명품이 되고 싶었던 여자 '사라킴(신혜선 분)'과 그녀의 욕망을 추적하는 형사 '무경(이준혁 분)'의 이야기를 그린 미스터리 스릴러다. 하나의 이름을 둘러싼 엇갈린 기억과 여러 인생, 그리고 진짜와 거짓의 경계를 파고드는 서사로 공개 전부터 기대를 모으고 있다.



신혜선이 맡은 사라킴은 이름, 나이, 출신, 학력까지 모든 정보가 베일에 싸인 인물로 어느 날 홀연히 나타나 모두를 사로잡는다. 그는 상위 0.1%를 겨냥한 명품 브랜드 '부두아'의 지사장으로 화려한 삶을 사는 모습 뒤에 또 다른 얼굴과 인생을 감추고 있어 극이 전개될수록 그 정체와 진실에 대한 궁금증을 증폭시킨다. 이에 신혜선이 사라킴을 어떤 모습으로 완성시켰을지 기대가 높아진다.



이준혁이 연기하는 무경은 서울경찰청 강력범죄수사대 소속 경감으로, 청담동 명품 거리 한복판에서 얼굴이 처참하게 뭉개진 채 얼어 죽은 '사라킴'의 사건을 맡게 된 인물이다. 시청자는 사라킴의 주변 인물들을 조사해가며 사건의 진실을 파헤치는 무경의 시점을 따라가며 극에 몰입하게 된다.



'레이디 두아'는 오는 13일 금요일 오후 5시 전편 공개된다.



[사진=백승철 기자]



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)