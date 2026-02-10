D-1 '휴민트', 예매량 17만 장 육박…큰 거 온다

영화 '휴민트'가 개봉 하루 전 17만 장에 육박하는 예매량을 기록했다.



10일 영화진흥위원회 예매율 집계에 따르면 '휴민트'는 38.4% 예매율, 16만 9천 장의 예매량으로 두 부문 모두 1위를 지키고 있다. 2위 '왕과 사는 남자'(예매율 23%, 예매량 10만 장)을 크게 앞선 결과다.



'휴민트'는 비밀도, 진실도 차가운 얼음 바다에 수장되는 블라디보스토크에서 서로 다른 목적을 가진 이들이 격돌하는 이야기. 조인성, 박정민, 신세경, 박해준이 주연을 맡았고 '베를린', '베테랑' 시리즈 등을 만든 류승완 감독이 연출했다.



스타 감독과 배우에 대한 기대감, 오랜만에 만나는 200억대의 액션 대작이라는 점이 관객의 마음이 움직인 것으로 보인다. 한동안 한국 대작 영화를 찾아볼 수 없었기에 극장가도 화색이다.



일주일 먼저 개봉한 '왕과 사는 남자'가 5일 만에 100만 관객을 돌파하며 극장가에 군불을 땐 가운데 '휴민트'가 보다 강력한 화력을 보일지 관심이 모아진다. 영화는 오는 11일 개봉한다.







(SBS연예뉴스 김지혜 기자)