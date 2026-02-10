뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

미 고관세 정책에도…북미 매출 두 자릿수 성장

SBS 뉴스
작성 2026.02.10 12:32 조회수
PIP 닫기
[경제 365]

미국의 고관세 정책에도 국내 주요 기업들의 북미 매출은 오히려 두 자릿수로 성장한 것으로 나타났습니다.

기업분석연구소 리더스인덱스가 매출 상위 500대 기업 중 북미 매출을 공시한 67개사를 분석한 결과, 지난해 3분기 북미 매출은 343조 7천985억 원으로 집계됐습니다.

1년 전보다 42조 원 넘게 늘었고, 증가율은 14.1%입니다.

같은 기간 전체 매출 증가율 8%보다 두 배 가까이 높았습니다.

전체 매출에서 북미 비중도 29.3%에서 31%로 확대됐습니다.

업종별로는 IT·전기전자가 증가세를 주도했습니다.

SK하이닉스는 북미 매출이 65% 급증하며 전체 매출의 70% 이상을 북미에서 거뒀고, 삼성전자도 북미매출이 10% 넘게 늘었습니다.

제약·바이오도 강세였습니다.

삼성바이오로직스와 셀트리온의 북미 매출은 두 배 이상 증가했고, 전력 수요 확대 영향으로 효성중공업과 LS일렉트릭도 50% 이상 성장했습니다.

반면 이차전지와 건설 건자재, 운송, 조선, 기계, 설비 업종도 북미 매출이 감소했습니다.

*이 기사는 AI 오디오로 제작됐습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지