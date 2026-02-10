뉴스
민주 의총서 합당 의견수렴…최고위서 결론낼 듯

김관진 기자
<앵커>

민주당이 오늘(10일) 오전 의원총회를 열고 조국혁신당과의 합당과 관련해서 소속 의원들의 의견을 듣고 있습니다. 정청래 대표는 이르면 오늘 오후 최고위원회의를 열고 결론을 낼 방침입니다.

<기자>

오늘 오전 10시부터 비공개로 진행 중인 민주당 의원총회에서는 조국혁신당과의 합당 문제가 논의되고 있습니다.

의원총회에서 민주당 의원들은 합당과 관련해 다양한 의견들을 내놨는데, 당장 합당 논의를 중단해야 한다거나, 합당에는 동의하지만 지방 선거 전 논의는 반대한다는 의견이 다수 나온 걸로 전해졌습니다.

정청래 민주당 대표는 모두발언을 통해 다양하게 의견을 청취했는데, 합당에는 동의하지만 지금은 중단하자는 의견이 많았다고 이야기한 것으로 알려졌습니다.

정 대표는 오늘 의총 논의 결과를 토대로 이르면 오늘 오후 비공개 최고위원회의를 소집해 합당 여부를 최종 결정할 것으로 보입니다.

정 대표는 오늘 오전 의원총회에 앞서 재선 의원 간담회를 열어 합당에 대한 의견을 따로 듣기도 했습니다.

간담회에서 민주당 재선 의원들은 정 대표에게 조국 혁신당과의 합당 논의를 중단해야 한다고 요구했습니다.

지방선거 전 합당 추진은 명분이 부족하고 시점도 맞지 않는다는 의견이 다수였다고 참석자들은 전했습니다.

재선 의원들은 정 대표를 상대로 오늘이라도 합당에 대한 결론을 빨리 내릴 것을 요구한 것으로 전해졌습니다.

앞서 정 대표의 합당 제안에 대해 일부 최고위원들과 초선 의원들을 중심으로 당내 반발이 이어진 가운데 정 대표는 전 당원 여론조사로 돌파구를 모색하기도 했지만, 최고위원들 사이에서 찬반 의견이 팽팽하게 맞서면서 보류한 바 있습니다.

