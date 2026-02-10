1월 건설업 체감 경기 하락…"연말 수주 증가 효과 소멸"

▲ 지난달 29일 경기도 과천시 과천역 인근 아파트의 모습

지난달 건설사들의 체감 경기지수가 하락한 것으로 나타났습니다.한국건설산업연구원(건산연)은 올 1월 건설경기실사지수(CBSI)가 전월 대비 6.0포인트 하락한 71.2로 조사됐다고 10일 밝혔습니다.CBSI가 기준선인 100을 밑돌면 건설경기를 비관적으로 보는 기업이 더 많다는 뜻입니다.100을 웃돌면 낙관적 시각이 우세함을 나타냅니다.이는 통상적인 12월 수주 증가에 따른 계절적 상승효과가 새해 들어 해소되면서 건설기업의 경기 체감이 다시 악화한 결과로 주산연은 해석했습니다.부문별 세부 지수를 보면 신규수주지수(73.9)가 전월 대비 0.5포인트 상승했으나 나머지 공사기성지수(86.2, -3.1포인트), 수주잔고지수(77.1, -4.5포인트), 공사대수금지수(80.0, -4.0포인트), 자금조달지수(66.0, -4.1포인트), 자재수급지수(88.5, -0.9포인트)는 모두 하락했습니다.공종별 신규수주지수는 토목(75.6)이 8.7포인트 상승한 반면 주택(69.5)은 6.4포인트, 비주택건축(70.8)은 3.7포인트 각각 내렸습니다.기업 규모별로는 대기업지수(85.7, -7.2포인트)와 중견기업지수(69.2, -5.9포인트)가 하락했고 중소기업지수(67.3, +3.6포인트)는 상승했습니다.지역별로는 서울지수(92.4)는 9.8포인트 올랐고 지방지수(69.9)는 1.6포인트 하락했습니다.2월 종합전망지수는 70.6으로 1월 대비 하락 전망됐습니다.작년 11월 건설수주는 37조 8천억 원으로 전년 동월 대비 14.9% 증가했습니다.최근 3년 평균을 5조 3천억 원 웃도는 수준으로, 연말 공공발주 집중 영향이 컸던 것으로 풀이됩니다.공공수주는 17조 1천억 원으로 전년 동월 대비 44.8% 늘어 증가폭이 컸습니다.항만·공항, 댐, 토지 조성 등 토목 발주가 확대됐고 재개발·재건축, 신규 주택을 중심으로 한 공공 주택 수주가 증가했습니다.반면 민간 수주는 토목과 비주거 건축 부진 영향으로 전년 동월 대비 1.8% 감소한 20조 7천억 원으로 집계됐습니다.12월 건설경기 동행지표인 건설기성은 16조 2천억 원으로 전년 동월보다 2.6% 줄어 2024년 5월 이후 20개월 연속 감소세가 이어졌습니다.건설고용 역시 12월 건설업 취업자가 194만 8천 명을 기록하며 전년 같은 달 대비 3.1% 감소해 전 산업 취업자 증가 흐름과 대조를 보였습니다.건설 물가지표인 건설공사비지수(132.75)는 일부 품목 가격 상승 영향으로 12월에 전년 동월 대비 2.0% 상승하며 역대 최고 수준을 기록했습니다.(사진=연합뉴스)