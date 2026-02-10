이 대통령 "주어진 시간 많지 않아"…정부 부처에 속도전 주문

▲ 이재명 대통령이 10일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다.

이재명 대통령이 "우리에게 주어진 시간이나 기회가 그리 많지 않다. 나중에는 별로 해도 효과가 없다. 지금 해도 된다"며, 신속한 행정을 주문했습니다.이 대통령은 오늘(10일), 청와대에서 주재한 국무회의서 "우리 주변에 있는 사소한 거라 보여지는 게 사소한 게 아니다"라고, 각 부처 장관·청장 등에게 말했습니다.그러면서, "제가 잠을 설치는 이유가 사실 그런 것"이라며, "대통령의 1시간이 5천200만 시간, 이렇게 자꾸 이야기를 하지만, 그 시간의 가치도 임기 초 1시간과 중후반의 1시간의 가치가 완전히 다르다. 지금의 가치가 가장 크다"고 강조했습니다.이어 "다들 열심히 하고 계신데, 주마가편이라고 조금 더 잘하자 그 말"이라고 덧붙였습니다.새 정부 출범 9개월째에 접어든 만큼, 여러 개혁 과제 처리에 속도를 더욱 높여달라는 것으로 풀이됩니다.이 대통령은 국무회의 모두발언에서도 "현재와 같은 입법 속도로는 국제사회의 변화에 능동적으로 대처하기가 매우 어렵다"며, 신속한 입법을 촉구하기도 했습니다.(사진=연합뉴스)