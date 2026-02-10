"트럼프, 날 풀어줘!" 엡스타인 진실 아는 '악마의 메시지'…"장관도 나왔어!" "막강 권력자까지!" 일 커진 이유 (트럼프 NOW)

성착취범 제프리 엡스타인의 옛 연인이자 공범인 길레인 맥스웰이 9일(현지시간) 연방 의회 증언을 거부하면서 도널드 트럼프 미국 대통령에게 사면을 요구했습니다.



징역 20년형을 선고받고 현재 텍사스주 교도소에 수감 중인 맥스웰은 이날 오전 열린 연방 하원 감독위원회에서의 화상 증언을 거부했다고 그의 변호사 데이비드 마커스 변호사가 엑스(X·옛 트위터)를 통해 전했습니다.



마커스 변호사는 엑스 게시글에서 맥스웰이 감독위와 제임스 코머 위원장 앞에서 증언을 거부할 헌법상 권리를 행사했다면서 감독위에 제출한 그 이유에 대한 성명서도 함께 덧붙였습니다.



마커스 변호사는 맥스웰이 행사한 헌법상 권리가 미 수정헌법 5조에 따른 것이라고 설명했다. 해당 조항은 형사상 자신에게 불리한 진술을 강요당하지 않을 권리(자기부죄 거부권)를 규정하고 있습니다.



그는 "예를 들어, 배심원들은 배심원이 되기 위해 선정 과정에서 거짓말을 했고, 정부는 면책을 약속했다가 그 약속을 깨뜨렸다"며 "새로 공개된 문서들은 이제 이러한 사실들을 결정적으로 입증한다"고 주장했습니다.



마커스 변호사는 그러면서 "감독위와 미국 대중들이 무슨 일이 벌어졌는지 여과되지 않은 진실을 듣길 원한다면 간단한 길이 있다"며 "맥스웰씨는 트럼프 대통령으로부터 관용(clemency·사면 혹은 감형)을 받는다면 완전하고 정직하게 진술할 준비가 돼 있다"고 밝혔습니다.



이는 트럼프 대통령이 자신을 사면할 경우에 엡스타인 사건과 관련한 증언을 하는 '거래'를 요구한 것으로 풀이됩니다. 맥스웰은 지난해 7월에도 하원 감독위원회에 같은 내용의 요구를 한 바 있습니다.



마커스 변호사는 특히 "오직 그녀(맥스웰)만이 완전한 설명을 제공할 수 있다. 일부는 그들이 듣는 것을 좋아하지 않을 수 있지만 진실은 중요하다"며 "예를 들어 트럼프 대통령과 (빌) 클린턴 전 대통령 모두 어떤 잘못도 하지 않았다. 맥스웰 씨만 왜 그런지 설명할 수 있으며, 대중은 그 설명을 들을 자격이 있다"고 강조했습니다.



미국 언론들에 따르면 공화당 소속인 코머 감독위원장은 맥스웰의 증언 거부 및 사면 요구가 사실이라고 확인하며 "매우 실망스럽다"며 "의원들은 그녀와 엡스타인의 범죄에 대해, 그리고 잠재적 공모에 관해 묻고 싶은 게 많다"고 말했습니다.



민주당 소속 의원들 역시 맥스웰의 사면 요구에 대해 발끈했다. 멜라니 스탠스버리(뉴멕시코) 의원은 "그녀가 사면받기 위해 캠페인을 벌인다는 점이 명확하다"고 했으며, 수하스 수브라마니암(버지니아) 의원은 맥스웰을 "로봇 같고 부끄러워하지 않는다"고 비난했습니다.



(구성 : 진상명, 영상편집 : 이혜림, 제작 : 디지털뉴스부)