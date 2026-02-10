민주당, 부동산감독원 설치법 발의…금융·신용정보 열람 권한 부여

▲ 더불어민주당 김현정 의원

민주당은 오늘(10일) 부동산 시장의 불법행위 감독·조사를 위한 부동산감독원 설치법을 발의합니다.김현정 의원이 대표발의하는 '부동산감독원 설치 및 운영에 관한 법률안'은 국무총리실 산하 기구로서 감독원의 역할과 권한 등을 규정하고 있습니다.법안에 따르면 감독원은 부동산 관련 불법행위에 대한 관계기관의 조사·수사 및 제재 업무를 총괄·조정합니다.필요시 직접 조사에 나설 수 있는 권한도 갖습니다.또 부동산 불법행위 신고센터를 설치해 관련 신고를 전담 처리하도록 합니다.감독원에는 조사 대상자의 금융거래 정보와 대출 현황 등 신용정보 열람 권한도 부여됩니다.법원의 영장 없이도 민감 정보를 들여다볼 수 있게 되는 것입니다.다만 권한 남용을 방지하기 위해 사전에 반드시 부동산감독협의회 심의를 거치도록 했습니다.김 의원은 부동산감독원 설치법과 함께 '사법경찰관리의 직무를 수행할 자와 그 직무범위에 관한 법' 개정안도 발의합니다.이 법안은 감독원 소속 직원에게 특별사법경찰권을 부여해 실질적인 수사가 가능하도록 집행력을 확보하는 것을 골자로 합니다.감독원 직원은 계약·과세·등기·금융자료에 대한 교차검증을 전담하고 부동산 관련 불법행위를 수사·단속하는 역할을 하게 됩니다.김 의원은 제안 이유에서 "시장의 투명성을 확보하고 국민의 주거권 보호라는 헌법적 가치를 실현하려는 것"이라고 법안 발의 배경을 설명했습니다.(사진=연합뉴스)