[자막뉴스] 떠밀리듯 집 팔았는데 '황금 타이밍'…국내 증시 투자해 '역대급 수익률'

김민정 기자
작성 2026.02.10 14:05
다주택자 논란 끝에 '강남 아파트'를 팔고 매각 대금을 국내 증시에 투자했던 이찬진 금융감독원장이 잔금을 받는 대로 추가로 투자할 거라고 밝혔습니다.

이 원장은 어제(9일) 기자간담회에서 '지난해 아파트 매각 후 ETF를 샀는데 추가로 더 살 계획이 있느냐'는 질문에 잔금이 들어오면 더 하겠다고 답했습니다.

이 원장은 "ETF를 적립식으로 구매했으면 좋았겠다는 생각이 든다"며 "지수가 4천 선에서 공방을 벌일 때 들어갔는데 개인적으로 수익률이 상당히 좋았다. 집을 팔 때 차손을 어느 정도 보전하는 데 도움이 되고 있다"고 웃으며 말했습니다.

이 원장은 지난해 10월 국정감사에서 20억 원대 서초구 아파트 두 채 보유로 논란이 일자 아파트 한 채를 18억 원에 매각했습니다.

당초 이 원장 측은 이 아파트를 직전 거래가보다 수억 높은 신고가인 22억 원으로 내놨지만 비판이 확산되자 4억 원을 낮춰 당일 급매로 팔았습니다.

이 원장은 이후 매각 대금 중 계약금 2억 원을 코스피, 코스닥 지수를 추종하는 ETF에 투자했습니다.

인사혁신처가 공개한 고위공직자 재산 변동 내역에 따르면 이 금감원장이 신고한 총재산은 384억 8874만 원입니다.

그중 개인투자조합·벤처투자조합 채권은 13억 2920만 원으로 나타났는데, 이 원장은 소득공제 목적으로 7~8년간 투자하고 있어 '이해충돌' 소지가 없다고 밝혔습니다.

그러면서 이런 투자 경험이 금감원장 업무를 수행하는 데에도 도움이 됐다고 말하기도 했습니다.

(취재 : 김민정, 영상편집 : 류지수, 제작 : 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved.
