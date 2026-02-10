[자막뉴스] 인류 첫 '지능 역행' Z세대…"나는 똑똑한데?" 착각까지

1997년부터 2010년 사이에 태어난 Z세대가 과거 부모 세대보다 학습 능력이 떨어지는 첫 세대라는 연구 결과가 나왔습니다.



최근 미국 의회 증언에 나선 신경과학자 재러드 쿠니 호바스 박사는 "Z세대가 표준화 학업 평가에서 바로 앞선 세대보다 낮은 점수를 기록한 최초의 세대"라고 밝혔습니다.



그러면서 "Z세대가 주의력과 기억력, 문해력, IQ 등 거의 모든 인지 지표에서 이전 세대보다 낮은 성과를 보였다"는 연구 결과를 발표했습니다.



호바스 박사에 따르면 Z세대는 특히 자신의 학습 능력을 실제보다 높게 평가하는 경향도 두드러졌습니다.



호바스 박사는 이런 현상의 가장 큰 원인으로 '지속적인 스크린 노출'을 지목했습니다.



Z세대는 깨어 있는 시간의 절반을 스마트폰이나 태블릿, 노트북 등 화면을 보는 데 쓴다는 겁니다.



인간은 사람 간의 상호작용과 깊이 있는 학습 등을 통해 배우도록 설계돼 있는데, 짧은 영상과 요약된 정보만 소비하는 환경이 뇌의 능력을 떨어뜨리고 있다는 분석입니다.



호바스 박사는 학교 현장에서 책 대신 디지털 기기를 활용하는 '에듀테크' 또한 그 학습 효과가 크지 않다고 주장했습니다.



디지털 기기를 활용한 수업이 오히려 학습 효과를 떨어뜨린다는 겁니다.



호바스 박사는 "실제 80개국의 학업 성취 데이터를 살펴보면 학교 현장에 디지털 기술이 광범위하게 도입된 이후 학업 성과가 유의미하게 하락하는 경향이 나타났다"고 덧붙였습니다.



그러면서 다음 세대인 알파 세대를 위해선 평소 스크린 사용 시간이 많은 Z세대가 교실에서라도 스크린 사용을 줄여야 한다고 강조했습니다.



(취재: 이현영 / 영상편집: 채지원 / 디자인: 양혜민 / 제작: 디지털뉴스부)