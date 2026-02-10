'동상이몽2' 김병현, 꽁꽁 숨겨둔 아내 17년 만에 공개…단아한 외모에 MC들도 깜짝

화요일 밤으로 자리를 옮긴 대표 부부 예능 프로그램 '동상이몽2'에 역대 '100번째 운명 부부'로 전 메이저리거 김병현이 등판한다.



최근 진행된 SBS '동상이몽 시즌2 – 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2') 촬영에서 김병현은 몇만 명 앞에서도 의연한 모습을 보이던 선수 시절과 달리, 홀로 인터뷰석에 앉아 "(아내 없이) 혼자 하면 안 되냐"며 초조한 모습을 보였다. 그 이유는 바로 결혼 17년 차에 접어든 지금까지 꽁꽁 숨겨왔던 아내와의 첫 부부 예능 출격이기 때문이었다. 이를 지켜보던 MC들 역시 "김병현과 절친한 사이지만 아내를 보는 건 처음이다", "우리한테도 숨겼다"며 놀라움을 드러냈다.



그러나 곧이어 등장한 김병현 아내 한경민은 연극 영화과 출신다운 단아한 미모로 모두의 감탄을 자아냈다. 베일에 싸여 있던 '야구 레전드' 김병현 아내의 정체는 방송에서 확인할 수 있다.



아내 한경민은 "모든 게 비밀인 남편. 이렇게 사는 게 맞나요?"라고 입을 떼 스튜디오를 술렁이게 했다. 그녀는 그간 쌓아왔던 설움을 폭발시키듯 김병현에 대한 역대급 폭로전을 펼쳐 스튜디오를 발칵 뒤집어 놓았다. 이는 바로 '연쇄 창업마' 김병현이 무려 12번째 창업에 도전하는 동안 아내 한경민과 단 한 번도 논의한 적이 없었다는 것. 심지어 한경민은 "(아내지만) 개업, 폐업 소식은 모두 지인과 기사를 통해 듣는다"고 밝혀 모두를 충격에 빠트렸다.



곧 김병현은 12번째 소시지 사업에 사활을 거는 모습을 보였다. 이후 아내가 김병현 앞에서 갑작스럽게 눈물을 보여 김병현을 당황케 했는데, 과연 눈물의 의미는 무엇일지 궁금증을 자아낸다.



한편, 이날 스튜디오에는 초특급 게스트로 '진짜 사장'이 된 배우 차태현도 출격했다. 차태현은 최근 20년 지기 절친인 배우 조인성과 매니지먼트 공동 사장이 된 소식을 전했다. 이어 회사 운영이 잘 돼 야심 차게 직원들에게 성과금을 지급했단 사실을 밝혀 MC들의 부러움을 한 몸에 받았다. 그러나 '초보 사장'답게 차태현은 성과금 지급 후 깜짝 놀란 일화를 공개해 모두의 이목을 집중시켰는데, 과연 '초보 사장' 차태현에겐 무슨 일이 벌어진 것일지 관심을 모은다.



베일에 싸여 있던 '결혼 17년 차' 김병현 아내의 역대급 폭로전과 '연쇄 창업마' 김병현의 칠전팔기 창업 스토리는 10일 화요일 밤 10시 40분 방송되는 '동상이몽2'에서 공개된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)