수서역서 KTX, 서울역서 SRT 탄다…내일부터 예매 시작

국토교통부와 한국철도공사(코레일), 에스알(SR)은 KTX와 SRT의 교차 운행 시범사업 승차권 예매를 내일(11일)부터 시작합니다.



시범 교차 운행에 따라 오는 25일부터는 수서역에서 KTX를, 서울역에서는 SRT를 이용할 수 있게 됩니다.



955석 규모의 KTX가 수서역에, 410석 규모의 SRT가 부산역에서 각각 출발합니다.



이후 서울역과 수서역에 도착했다가 다시 부산으로 내려오는 방식으로 하루 1회 왕복 운행할 예정입니다.



해당 열차의 승차권은 코레일과 SR의 앱, 홈페이지는 물론 역사 창구와 자동발매기에서도 예매가 가능합니다.



운임의 경우 수서발 KTX도 10%를 할인해 현재 SRT 운임과 동일하게 책정했습니다.



국토교통부는 이용객 편의와 시범운행의 취지를 고려해 이같이 결정했다고 설명했습니다.



다만 시범운행인 점과 저렴한 운임이 적용된 상황을 고려해 KTX 마일리지는 적립되지 않습니다.



국토교통부와 코레일, SR은 앞으로 이용객 의견 수렴을 거쳐 국민 편익을 높이는 통합 운임체계를 마련할 방침입니다.



이번 교차 운행은 지난 12월 9일 발표된 '고속철도 통합 로드맵'에 따라 추진되고 있습니다.



관계 기관은 교차 운행에 앞서 지난 3일부터 시운전을 진행하며 운행 상태와 설비 간의 정합성 등을 검증했습니다.



이번 시범 운행에서는 안전 사항을 다시 한번 철저히 확인하고 예매부터 승하차까지 실제 이용에 불편함이 없는지도 면밀히 살필 계획입니다.



김태병 국토부 철도국장은 "좌석 공급 확대 등 고속철도 통합 운행의 혜택을 국민이 빨리 누릴 수 있도록 절차를 차질 없이 추진하고, 무엇보다 안전에 문제가 없도록 면밀히 살피고 점검하겠다"라고 말했습니다.



