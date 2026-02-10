[자막뉴스] '머니무브' 종착지는 결국 집? "2조 주식 팔아 '똘한채' 샀다"

이재명 정부의 첫 부동산 정책이자 수도권의 주택담보대출 한도를 6억 원 이하로 제한한 6·27 대책이 나온 직후 6개월 새 2조 원이 넘는 주식·채권 매각 대금이 서울 주택 매수 자금으로 이동한 것으로 나타났습니다.



국회 국토교통위원회 소속 김종양 국민의힘 의원실이 국토교통부의 서울 주택 매수 자금조달계획서를 집계한 자료에 따르면, 6·27 대책 직후인 지난해 7월부터 12월까지 6개월 동안 서울 주택 매수에 활용된 주식·채권 매각 대금'은 2조 948억 원입니다.



자금조달계획서는 주택 취득 자금 출처를 밝히는 서류로, 규제지역 내 모든 주택과 비규제지역의 6억 원 이상 주택 매매 시 계약 후 30일 이내 관할 지자체에 제출해야 합니다.



자료에 따르면 주식과 채권을 팔아 충당한 서울 주택 매수 자금은 2021년 2조 58억 원에서 2022년 5,765억 원으로 크게 떨어졌다가 2023년 1조 592억 원, 2024년 2조 2,545억 원, 지난해 3조 8,916억 원으로 지난 3년 새 매년 2배 안팎으로 급증했습니다.



6.27 대책 직후 6개월간 주식과 채권으로 충당한 서울 주택 매수 자금 규모가 과거 연간 해당 자금 규모와 비슷하거나 웃도는 셈입니다.



월별로 보면 지난해 7월과 8월 각각 1,945억 원, 1,841억 원에서 9월 4,631억 원으로 늘었고, 10월에는 5,760억 원으로 크게 뛰었습니다.



지난해 10월은 코스피 지수가 사상 처음으로 4,000을 넘긴 달이자, 주택담보대출 규제를 강화한 10·15 대책이 나온 달이기도 합니다.



이후엔 11월 2,995억 원, 12월 3,777억 원, 지난달 3,018억 원으로 10월보다 줄어들었습니다.



지난 7개월 동안 주식·채권을 팔아 서울 주택을 사들인 금액은 강남구가 3,784억 원으로 가장 많았습니다.



이 기간 강남, 서초, 송파로 흘러 들어간 주식·채권 매각 금액은 9,098억 원으로, 전체의 37.9%를 차지했습니다.



전문가들은 강력한 대출 규제로 금융권에서 주택 매수 자금 조달이 어려워지자, 주식 차익 실현 자금이 주택 시장으로 대거 유입된 것으로 분석했습니다.



(취재 : 신정은, 영상편집 : 김나온 , 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부, 자료 출처 : 김종양 국민의힘 의원실)