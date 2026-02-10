윤이나·최혜진·방신실, 유럽여자골프 사우디 대회 출전

▲ 윤이나

이미지 확대하기

한국과 미국 여자프로골프 투어에서 활약하는 한국 선수들이 레이디스 유러피언투어(LET) 대회에 대거 모습을 보입니다.미국여자프로골프(LPGA) 투어에서 뛰는 최혜진과 윤이나, 양희영, 그리고 한국여자프로골프(KLPGA) 투어의 방신실, 유현조, 배소현 등은 내일 사우디아라비아 리야드 골프클럽에서 개막하는 LET PIF 사우디 레이디스 인터내셔널 (총상금 500만 달러)에 출전합니다.이 대회는 LET의 2026시즌 개막전입니다.상금 규모가 500만 달러로 크기도 하고, LPGA 투어가 1월 말 시즌 개막전을 치른 이후 이달 19일까지 대회가 열리지 않기 때문에 세계 정상급 선수들이 많이 나옵니다.하타오카 나사(일본), 에리야 쭈타누깐(태국), 셀린 부티에(프랑스), 찰리 헐(잉글랜드), 대니엘 강(미국) 등 LPGA 투어를 주 무대로 삼는 선수들이 출전 선수 명단에 이름을 올렸습니다.지난해 이 대회에서 우승한 지노 티띠꾼(태국)은 출전하지 않습니다.한국 선수로는 올해 LPGA 투어 데뷔를 앞둔 이동은이 샷 감각을 조율하고, 이달 초 LPGA 투어 시즌 개막전에서 준우승한 양희영도 출전합니다.또, 지난해 KLPGA 투어 상금왕 홍정민과 신인왕 서교림 등도 LET 대회 우승에 도전합니다.사우디아라비아 국부펀드(PIF)는 이 대회와 8월 런던 챔피언십(총상금 200만 달러)을 후원하고, 사우디아라비아 국영 기업 아람코는 4월 아람코 챔피언십(총상금 400만 달러), 10월 아람코 코리아 챔피언십(총상금 200만 달러), 11월 아람코 차이나 챔피언십 (총상금 200만 달러) 타이틀 스폰서를 맡았습니다.사우디아라비아 자본의 적극적인 투자 덕분에 LET는 올해 30개 대회에 총상금 4천만 유로(약 695억 3천만 원)의 역대 최대 규모로 시즌을 치르게 됐습니다.(사진=BMW 레이디스 챔피언십 대회 조직위원회 제공, KLPGA 제공, 연합뉴스)