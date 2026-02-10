'이이경 폭로' 독일인 A씨 "한국 경찰에 수사 협조 중…진실 나올 것"

배우 이이경과 나눈 메시지 등 사생활을 폭로한 독일인 A씨가 한국 경찰에 수사 협조 중이라는 사실을 밝혔다.



A씨는 10일 자신의 소셜 미디어를 통해 "오랜만에 인사드린다. 그동안 별도의 입장을 밝히지 않았던 이유는 한국 경찰 수사에 협조하고 있었기 때문"이라고 설명하면서 "현재 제가 보유하고 있는 관련 증거를 모두 제출했으며, 신분에 관한 자료 또한 수사기관에 전달했다."고 근황을 전했다.



앞서 이이경의 소속사는 SBS연예뉴스 취재진에 "이이경과 A씨가 나눈 카카오톡 메시지 자체가 실제로 존재하지 않는 허위라는 취지로 고소를 했다."며 빠른 시일 내에 A씨의 신원을 특정해 강력한 처벌을 요구할 것이라고 입장을 밝힌 바 있다.



A씨는 경찰 조사에 대해서 "한국에 직접 방문할 수 없는 상황을 고려하여 담당 수사관과 비대면 방식으로 협조를 이어가고 있다. 수사는 한 달 이상 진행 중이며, 상당한 시간이 소요되고 있다."면서 "시간이 걸리더라도 끝까지 경찰 수사에 성실히 협조하며 결과를 기다릴 예정이다. 수사가 완료되면 해당 자료의 당사자가 누구인지에 대해서도 수사기관을 통해 명확히 밝혀질 것이라고 생각한다."고 해당 카카오톡이 진실이라는 취지로 주장한 바 있다.



앞서 이이경은 지난해 11월 자신의 SNS에 A 씨에 대한 고소장을 올린 후 "서울강남경찰서를 방문해 고소인 진술 조사를 하고 왔다"며 " 협박 및 허위 사실 적시에 의한 명예훼손에 대한 고소 절차를 마쳤다"고 밝혔다.









(SBS연예뉴스 강경윤 기자)