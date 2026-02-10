뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

작년 글로벌 수소차 시장 24.4% 성장…현대차 점유율 42.9% 1위

박재현 기자
작성 2026.02.10 10:46 조회수
작년 글로벌 수소차 시장 24.4% 성장…현대차 점유율 42.9% 1위
▲ 현대차 디 올 뉴 넥쏘

지난해 글로벌 수소전기차 시장이 전년보다 20% 넘게 성장한 것으로 나타났습니다.

10일 에너지 전문 시장조사업체 SNE리서치에 따르면 지난해 글로벌 수소차(FCEV) 시장 규모는 전년 동기 대비 24.4% 증가한 1만 6,011대를 기록했습니다.

상반기에는 성장세가 둔화했지만, 하반기에는 현대차가 지난해 4월 출시한 '디 올 뉴 넥쏘'(2세대 넥쏘)의 판매가 본격화한 데다 지난해 12월 중국에서 수소차 등 신에너지차 구매세 전액 면세 종료 시점 등을 앞두고 판매가 일시적으로 확대된 영향 등으로 반등했다고 SNE리서치는 설명했습니다.

브랜드별로 보면 현대차가 지난해 4월 출시한 '디 올 뉴 넥쏘'(2세대 넥쏘)를 중심으로 전년 대비 78.9% 대폭 증가한 6천861대를 판매했습니다.

시장 점유율은 2024년 29.8%에서 지난해 42.9%로 13.1%포인트 높였습니다.

브랜드별(위), 국가별 2025년 수소차 판매량

일본 도요타는 미라이와 크라운 수소차를 합쳐 1천168대를 팔아 전년 대비 39.1% 감소한 실적을 냈습니다.

점유율은 14.9%에서 7.3%로 축소됐습니다.

혼다는 일본과 미국에 인기 스포츠유틸리티차(SUV)인 CR-V의 수소차 모델을 출시했으나 185대(점유율 1.2%)를 판매하는 데 그쳤습니다.

중국 상용차 업체들은 전년 대비 9.6% 증가한 7천797대를 판매하며 안정적인 판매 흐름을 유지했습니다.

국가별 점유율은 중국이 48.7%로 1위를 지켰고, 한국은 42.5%로 2위를 기록했습니다.

미국과 유럽, 일본 등 주요 시장은 전년 대비 20∼30%대 역성장을 보였습니다.

세 시장을 합한 점유율은 8.5%로 축소됐습니다.

(사진=현대차그룹 제공, SNE리서치 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
박재현 기자 사진
박재현 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지