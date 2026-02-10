[에디터픽] '그 분' 옥중 말씀 따박따박 적더니…펜 한번 휘갈기자 170억이

코로나19가 한창이던 지난 2020년 이만희 총회장은 방역법 위반 등 혐의로 구속수감 됐습니다.



이후 신천지가 조직적인 구명 로비를 벌였다는 의혹이 제기됐는데, 당시 신천지 소속 변호사가 이 총회장을 면회한 자리에서 보고했다는 문서의 사진을 SBS가 확보했습니다.



해당 문서에는 "지난번 지침대로 요한지파에서 후원금을 모아 상하그룹 활동에 필요한 비용을 지원할 예정"이라고 적혀 있습니다.



상하그룹은 이 총회장 지시로 만들어진 신천지 구명 로비 단체로, 이 총회장이 교단 차원에서 로비 단체를 지원하라고 직접 지시한 것으로 볼 수 있는 대목입니다.



그리고 그 옆에는 '일할 수 있도록 지원'이라고 직접 쓴 글씨와 서명이 적혀 있는데, 전 신천지 간부는 모두 이 총회장이 쓴 것이라고 말했습니다.



[신천지 전직 간부 (SBS 통화 인터뷰) : (이 총회장이) 구속됐을 때 변호로 들어가서 말씀하신 것들을 다 적어가지고. 그리고 사인을 받아 나오는 거예요.]



실제로 이 총회장은 보석으로 풀려난 뒤 전방위 로비를 지시한 정황이 포착됐습니다.



[이만희 총회장 (이만희 총회장-전직 간부, 2020년 12월 26일 통화) : 국회의원들도 만나고 또 청와대 있는 사람들도 만나고 또 그러고 판사도 만나고 이렇게 해서.]



검찰은 신천지가 이 총회장 구속 한 달 전인 2020년 7월부터 약 8개월 동안 신도들로부터 후원금을 받아 약 170억 원을 마련한 것으로 파악했습니다.



신천지는 이 가운데 수사와 재판 등 법무비용으로 30억여 원을 사용했다고 주장했는데, 관련 기록을 넘겨받은 검경 합동 수사본부는 실제 용처와 모금 방식 등을 확인하고 있는 걸로 전해졌습니다.



신천지 측은 옥중 보고 문서에 대해 알지 못하는 내용이라고 답했습니다.



[단독] "후원금 모금해 로비" 지시했나…이만희가 서명 (2026.02.09 8뉴스)



(취재 : 신용일, 영상편집 : 정용화, 디자인 : 황세연, 제작 : 디지털뉴스부)