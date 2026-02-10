[자막뉴스] "아빠가 '안락사'하러 떠났어요"…경찰이 비행기 이륙 막은 이유?

안락사를 목적으로 해외로 출국하려던 60대 남성을 경찰이 항공기 이륙을 늦춘 끝에 막은 사연이 알려졌습니다.



인천국제공항경찰단에 따르면 어제(9일) 오전 9시 반쯤 "아버지가 안락사를 목적으로 출국하려고 한다"는 신고가 112에 접수됐습니다.



신고자의 아버지인 A 씨는 폐섬유증 진단을 받고 어제 낮 12시쯤 프랑스 파리행 항공기에 탑승할 예정이었습니다.



경찰은 신고를 받고 A 씨가 비행기에 탑승하기 직전인 오전 10시쯤 A 씨를 만났지만, "몸이 안 좋은데 마지막으로 여행을 다녀오려고 한다"는 말에 출국하려는 A 씨를 막지 못했습니다.



하지만, 비행기가 이륙하기 15분 전인 오전 11시 50분쯤 A 씨 가족이 다시 한 번 경찰에 전화를 걸었습니다.



A 씨가 유서 형식의 편지를 남겨뒀단 내용이었습니다.



이에 경찰은 A 씨가 탑승한 파리행 항공기의 이륙을 늦추고 A 씨를 항공기에서 내리도록 했습니다.



이후 긴 시간에 걸쳐 A 씨를 설득한 끝에 가족에게 인계했습니다.



A 씨는 파리를 거쳐 외국인에게도 조력 존엄사를 허용하는 스위스로 가려고 했던 것으로 전해졌습니다.



스위스에서는 의사가 환자에게 약물을 직접 투입하면 불법이지만, 의사의 도움을 받아 환자가 스스로 약물을 투여하는 조력 자살은 허용됩니다.



경찰은 "A 씨와 비슷한 연령대의 경찰관이 직접 장시간 면담을 하면서 설득한 끝에 A 씨의 출국을 막을 수 있었다"고 설명했습니다.



