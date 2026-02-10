'가요행사계 유재석' 유재필, 데뷔 이후 첫 시상자 된다

K팝에 대한 애정을 드러내며 각종 가요 행사 진행을 섭렵하고 있는 방송인 유재필이 '디 어워즈'의 마이크를 잡는다.



유재필은 오는 11일 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 개최되는 '제2회 디 어워즈(D Awards)'에서 레드카펫 MC이자 프리젠터(시상자)로 나선다.



지난해 '디 어워즈' 레드카펫 MC를 맡아 매끄러운 진행과 재치 있는 입담으로 호평받았던 유재필은 올해는 2연속 레드카펫 MC에 이어 프리젠터로 나서며 케이팝 팬들과 다시 만날 예정이다. 이번 자리는 유재필이 데뷔 이후 처음으로 시상자 역할을 맡는다는 점에서 의미를 더한다.



유재필은 최근 연예계 주요 행사에서 MC로 나서며 진행자로서 존재감을 키워가고 있다. 특유의 순발력 있는 멘트와 케이팝 문화 전반에 대한 이해도를 바탕으로 현장을 프로페셔널하게 이끌고 있다.



2015년 SBS 15기 공채 개그맨으로 데뷔한 유재필은 개그를 시작으로 MC, 예능, 음악, 서바이벌 프로그램 등 다양한 분야에 도전하며 대중과의 접점을 넓혀왔다. 이번 '디 어워즈'에서 어떤 모습을 보여주며 '만능 엔터테이너'로서의 면모를 이어갈지 기대가 모인다.



한편, 스포츠동아가 주최하는 '제2회 디 어워즈'는 11일 오후 6시 성북구 고려대학교 화정체육관에서 개최되며, 유재필은 레드카펫 MC와 시상자로 시상식 전반에 걸쳐 활약할 예정이다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)