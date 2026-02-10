대한체육회 "엔하이픈 성훈의 성화봉송? K팝과 팀코리아, 닮은점 많아"

이미지 확대하기

피겨 국가대표 선수 출신 그룹 엔하이픈(ENHYPEN) 성훈이 '2026 밀라노·코르티나 동계 올림픽' 서성화 봉송 주자로 나서며 스포츠와 K-팝의 가교 역할을 톡톡히 해내며 '연대'의 가치를 전파했다.성훈은 지난 5일(이하 현지시간)부터 9일까지 이탈리아 밀라노에서 성화 봉송을 시작으로 개막식, 국가대표팀 경기 등을 누비며 대한체육회 홍보대사로서의 일정을 수행했다. 그는 이 기간 스포츠 정신은 물론, 팀 코리아의 뜨거운 열정을 전 세계에 알리는 데 주력했다.성훈은 소속사 빌리프랩을 통해 "어린 시절 저의 첫 번째 꿈이었던 올림픽을 이렇게 다른 모습으로 다시 서게 될 줄은 상상도 못 했다"라며 "성화 봉송과 경기 관람을 통해 선수 시절에 느꼈던 열정과 추억을 다시 떠올릴 수 있었다. 평생 기억에 남을 소중한 경험이었다"라고 전했다.성훈이 5일간 동계 올림픽 현장에서 펼친 활약은 눈부셨다. 그는 지난 5일 수많은 인파를 집결시킨 가운데 성화 봉송을 성공적으로 완주해 화제를 모았다. 다음날(6일)에는 한국인으로는 유일하게 국제올림픽위원회(IOC)로부터 공식 초청을 받아 개막식 레드카펫을 밟았다. 이어 코리아 하우스 홍보관과 삼성 하우스에 방문해 한국의 문화와 기술을 널리 알리는 '문화 외교관' 역할까지 수행했다.성훈은 또한 지난 7일과 9일 각각 피겨 스케이팅 단체 쇼트 프로그램과 스피드 스케이팅 여자 1000m 결승전을 관람하며 팀 코리아에 힘찬 에너지를 전달하기도 했다. 특히 현지에서 그의 피겨 스케이팅 직관 소식이 알려지자 IOC 측은 즉각 러브콜을 보냈고, 이에 성훈이 응하며 경기 전 카운트다운 코너에 깜짝 출연해 응원 열기를 더했다.이 같은 성훈의 광폭 행보에 국내외 언론도 주목했다. 지난 5일과 8일 코리아하우스와 메인프레스센터(MPC)에서 총 두 차례에 걸쳐 성훈의 인터뷰 자리가 마련됐다. 현장에는 국내 방송사 및 주요 언론을 포함해 이탈리아, 그리스 등 외신들까지 그를 취재하기 위해 열띤 경쟁을 벌이며 '글로벌 최정상 그룹'의 위상을 실감하게 만들었다.대한체육회는 "성훈은 피겨 스케이팅 선수 출신이자 나라를 대표하는 K-팝 아티스트로서 팀 코리아 국가대표들과 닮은 점이 많다. 이렇듯 남다른 상징성을 지닌 홍보대사와 함께하기에 이번 동행이 더욱 뜻깊다"라면서 "'SHOUT OUT' 챌린지를 비롯해 올림픽과 관련된 여러 콘텐츠에 참여하는 등 홍보 활동에 앞장서 줘 감사한 마음이 크다. 그 응원에 힘입어 우리 선수들이 이번 대회에서 선전할 수 있기를 기대한다"라고 말했다.성훈이 동계올림픽 현장에서 보여준 행보는 단순히 개인의 활약을 넘어 엔하이픈이 지향하는 '연결'이라는 핵심 가치를 실천했다는 점에서 특별하다. 과거와 현재, 스포츠와 음악이라는 서로 다른 영역을 넘나들며 올림픽이라는 하나의 종착지에 닿은 그의 여정은 세상을 하나로 연결하겠다는 팀의 정체성을 여실히 보여주는 사례로 주목받았다.실제로 엔하이픈의 지향점은 '연결'을 통해 화합하는 올림픽 정신과도 맞닿아 있었다. 대회 개막식에서 커스티 코벤트리(Kirsty Coventry) IOC 위원장은 "전 세계 선수들은 치열하게 경쟁하면서도 서로를 격려함으로써 우리 모두가 '연결'되어 있다는 것을 일깨워 준다"라고 강조했다. 팀이 추구해 온 연결의 힘이 올림픽이라는 국제무대 위에서 뜨겁게 공명하며 그 가치를 증명해 낸 순간이었다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)