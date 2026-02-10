'설상 메달' 김상겸 2억·유승은 1억… 스키협회, 억대 포상금

▲ 8일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 남자 평행 대회전 결승 시상식에서 은메달을 따낸 김상겸이 메달을 들어보이고 있다.

2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에서 한국 선수단에 1, 2호 메달을 안긴 김상겸(하이원)과 유승은(성복고)이 협회로부터 억대 포상금을 받습니다.오늘(10일) 대한스키·스노보드협회에 따르면, 은메달을 획득한 김상겸에게 2억원, 동메달을 목에 건 유승은에게 1억원의 포상금을 지급할 예정입니다.김상겸은 지난 8일 남자 평행대회전에서, 유승은은 오늘 새벽 여자 빅에어에서 각각 시상대에 올랐습니다.이는 한국 스키·스노보드 사상 두 번째와 세 번째 올림픽 메달이자, 단일 올림픽 최초의 '멀티 메달' 수확입니다.협회는 지난 베이징 대회 당시 책정한 포상금 기준(금 3억·은 2억·동 1억)을 이번에도 그대로 유지해 선수들의 노고를 치하하기로 했습니다.2014년부터 롯데그룹이 회장사를 맡고 있는 대한스키·스노보드협회는 국제대회 포상 범위를 꾸준히 확대해 왔습니다.올림픽의 경우 메달리스트뿐만 아니라 4위(5,000만 원), 5위(3,000만 원), 6위(1,000만 원)에게도 포상금을 지급하며 선수 기를 살리고 있습니다.협회는 다음 달 중 별도의 포상금 수여식을 열 계획입니다.(사진=연합뉴스)