베논·조이, 남녀부 평정한 '뉴페이스' 득점 행진

▲ 프로배구 한국전력의 베논(왼쪽)과 페퍼저축은행의 조이

프로배구 2025-2026 V리그에서 활약하는 외국인 선수 가운데, 남자부 한국전력의 베논과 여자부 페퍼저축은행 조이의 활약이 단연 독보적입니다.두 선수는 외국인 드래프트 당시 기존 주전들과의 재계약 구도 속에 '사실상 1순위'로 지명됐다는 공통점이 있습니다.캐나다 국가대표 출신 베논은 5라운드 중반 현재 27경기에서 총 670점(경기당 평균 24.8점)을 기록하며 남자부 득점 부문 선두를 질주 중입니다.지난 시즌 득점왕 비예나를 24점 차로 따돌린 기록입니다.키 206cm의 높은 타점을 자랑하는 베논은 올 시즌에만 7차례나 30득점 이상을 기록했습니다.시간차공격 1위(성공률 85.7%)와 서브 4위(세트당 0.419개)에 이름을 올리며 한국전력의 3위 행진을 견인하고 있습니다.일본 리그 등 아시아 배구 경험이 풍부한 그는 포스트시즌 활약 가능성도 높게 점쳐집니다.여자부의 조이 역시 폭발적인 공격력을 뽐내고 있습니다.비록 팀은 6위에 머물고 있지만, 조이의 개인 기록은 압도적입니다.시즌 초 부상으로 3경기를 결장했음에도 불구하고 경기당 평균 28.1점을 올리며 득점 부문 상위권에 올랐습니다.특히 조이는 공격 종합 1위(성공률 48.1%)를 비롯해 오픈 공격, 퀵오픈, 후위 공격 등 공격 거의 전 부문에서 1위를 휩쓸고 있습니다.지난 8일 선두 한국도로공사와의 경기에서도 31점을 몰아치며 역전승을 이끄는 저력을 보였습니다.올 시즌 V리그에 첫선을 보인 베논과 조이가 인상적인 활약을 이어가며 남녀부 최고의 아포짓 스파이커 영예인 '베스트 7'까지 거머쥘 수 있을지 배구팬들의 이목이 쏠리고 있습니다.(사진=한국배구연맹 제공, 연합뉴스)