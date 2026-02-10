숨도 잘 못 쉬던 688g 이른둥이, 설 앞두고 건강히 퇴원

▲ 스텟슨 가족의 퇴원 기념사진

엄마 뱃속에서 반년 만에 나와 제대로 숨도 쉬지 못하던 주한미군 가족의 이른둥이가 국내 의료진의 도움으로 건강을 되찾았습니다.오늘(10일) 가톨릭대학교 서울성모병원에 따르면 이 병원에서는 초극소 미숙아 스텟슨이 집중 치료 끝에 최근 퇴원했습니다.임신 중 혈압이 조절되지 않았던 스탯슨의 어머니는 자간전증(고혈압·단백뇨)을 겪은 끝에 대구에서 서울성모병원으로 이송돼 응급 제왕절개술로 지난해 10월 1일 스탯슨을 낳았습니다.서울성모병원은 수도권 내 유일한 권역 모자의료센터로, 이 병원 국제진료센터는 미군 병원과의 환자 전원 핫라인 시스템을 운영합니다.당시 분만을 집도한 이 병원 산부인과 강병수 교수는 "산모는 단순한 임신성 고혈압이나 경증 자간전증을 넘어 경련이 발생하고, 약물로도 조절되지 않는 고혈압 상태였다"며 "자칫 뇌출혈이나 심부전, 호흡 부전으로 이어질 수 있는 매우 위급한 상황이었다"고 돌아봤습니다.태어날 당시 체중이 688ｇ에 불과했던 스탯슨은 신생아 호흡곤란 증후군, 폐동맥 고혈압, 뇌출혈, 미숙아 망막증 등 여러 고비를 겪어야 했습니다.이후 스탯슨은 소아심장분과, 소아외과 등 다학제 협진과 지속적인 집중 치료를 통해 위기를 극복했고, 체중이 3.476㎏까지 불어 퇴원할 수 있었습니다.주치의인 소아청소년과 김세연 교수는 "신생아팀과 간호부, 그리고 관련 진료과 교수님들의 적극적인 협조와 헌신에 깊이 감사드린다"며 "서울과 대구를 오가며 아이를 사랑으로 돌봐주신 부모님께도 감사의 마음을 전한다"고 말했습니다.(사진=가톨릭대 서울성모병원 제공, 연합뉴스)