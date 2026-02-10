2027∼2031 의대 정원 오늘 결론 낸다…의료계 대응 주목

▲ 서울의 한 의과대학

정부가 오늘(10일) 보건의료정책심의위원회를 열고 2027학년도부터 5년 동안 적용할 의과대학 정원 규모를 확정해 발표합니다.보건복지부는 오늘 오후 회의 직후 브리핑을 통해 2027~2031학년도 의사 인력 양성 규모와 교육 현장 지원 방안을 공개할 예정입니다.앞서 보건의료정책심의위원회는 의료인력수급추계위원회가 제시한 12개 모델 중 3개 모델을 중심으로 증원 규모를 논의해 왔습니다.공공의대와 지역 신설 의대가 배출할 예상 인원 600명을 제외하면, 비서울권 32개 의대의 증원 범위는 3천662명에서 4천200명 사이입니다.이를 5년으로 나누면 연간 증원 규모는 732명에서 840명 선이 될 것으로 보입니다.정부는 교육 현장의 부담을 고려해 증원에 상한을 두는 방안과 국립대 및 소규모 의대의 역할을 반영해 최종 규모를 결정할 방침입니다.특히 이번에 늘어나는 정원은 모두 비서울권 의대를 중심으로 배정하며, 지역의사제를 적용해 지역과 필수, 공공의료 인프라를 강화한다는 계획입니다.대한의사협회는 정부의 공식 발표 직후 긴급 기자회견을 열고 입장을 밝힐 예정입니다.의협은 그동안 추계 결과의 과학적 근거가 부족하고 정부가 시한에 쫓겨 졸속으로 결론을 내리려 한다며 증원 중단을 촉구해 왔습니다.(사진=연합뉴스)