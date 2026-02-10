뉴욕증시, 의구심 속 기술주 반발 매수…상승 마감

▲ 뉴욕증권거래소

뉴욕증시의 3대 주가지수가 강세를 이어갔습니다.지난주 증시를 밀어 올렸던 전통 산업주가 쉬어가는 와중에도 마이크로소프트(MS)가 저가 매수세로 지수를 지탱하면서 다우존스 산업평균지수는 사상 최고치로 마감했습니다.생성형 인공지능(AI)이 촉발한 공포로 투매에 휩쓸렸던 소프트웨어 업종은 3% 이상 오르며 이틀째 지수 상승에 일조했습니다.9일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 20.20포인트(0.04%) 오른 50,135.87에 거래를 마감했습니다.스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 32.52포인트(0.47%) 상승한 6,964.82, 나스닥종합지수는 207.46포인트(0.90%) 뛴 23,238.67에 장을 마쳤습니다.다우 지수는 이날 장 중 사상 최고치와 종가 기준 최고치를 모두 경신했습니다.지난주 다우 지수를 이끌었던 전통 산업주는 대체로 쉬어가는 분위기였습니다.미국 제조업의 상징인 캐터필러는 2.19% 뛰었지만 월마트와 JP모건체이스, 비자, 프록터앤드갬블, 코카콜라, 암젠, 월트디즈니 등 역사가 깊은 우량주들은 1~2%대 조정을 받았습니다.하지만 지난주 시가총액 3조 달러 아래로 떨어졌던 MS가 3% 넘게 오르며 다우 지수와 나스닥 지수를 모두 견인했습니다.저가 매수세에 힘입어 MS는 시총 3조 달러 선을 되찾았습니다.엔비디아도 2.4% 오르며 AI 테마가 여전히 살아있다는 점을 드러냈습니다.엔비디아의 시총은 4조 6천억 달러 선 위로 다시 올라왔습니다.반도체 주식이 여전히 견고한 수요를 확인하면서 필라델피아 반도체지수는 1.42% 상승했습니다.지난주 마지막 거래일 5.7% 급등했으나 쉬어가지 않고 랠리를 이어갔습니다.오라클의 주가가 9.6% 급등한 점도 눈에 띕니다.지난주 오라클은 작년 9월 고점 대비 60%나 폭락한 수준까지 밀린 바 있습니다.막대한 부채로 AI 인프라를 짓는 사업 방식에 투자자들은 고개를 돌렸으나 낙폭 과대라는 인식이 저가 매수를 부른 것으로 보입니다.기술주에 대한 저가 매수세가 이틀째 이어지면서 시총 1조 달러 이상의 거대 기술기업도 애플과 아마존을 제외하고 모두 올랐습니다.전통적 기술기업이 약진하는 점도 눈에 띕니다.AI 테마 대신 블루칩을 찾는 흐름 속에 12개월 선행 주가수익비율(PER) 기준으로 IBM은 MS보다 높은 멀티플에서 거래되고 있는 것으로 나타났습니다.IBM은 한때 '데드 머니'라는 평가를 받기도 했으나 양자컴퓨팅 분야에서 기대감을 모으고 있습니다.CFRA리서치의 샘 스토발 분석가는 "투자자들은 엄청난 반등이 있었음에도 반등세가 지속될지 계속 자문하고 있다"며 "지난 5년간 기술주의 12개월 선행 PER은 시장 평균 대비 17%의 프리미엄이 있었으나 현재 8%까지 할인된 상태인 만큼 이 정도면 꽤 괜찮은 수치"라고 평가했습니다.AI가 사업 영역을 잠식할 것이라는 우려로 급락하던 소프트웨어 업종도 모처럼 2거래일 연속 상승했습니다.다우존스 미국 소프트웨어 업종 지수는 3.3% 올랐습니다.해당 지수는 이달까지 4개월 연속 하락하며 고점 대비 약 30%나 주저앉은 상태입니다.이에 따라 반발성 매수세가 일부 유입된 것으로 풀이됩니다.제프리스는 이날 보고서에서 "현재 소프트웨어 업종에 대한 투심은 닷컴버블과 글로벌 금융위기 당시 저점까지 도달했으나 AI 전환기에도 데이터와 워크플로를 장악한 기존 소프트웨어 업체는 최종 승자가 될 가능성이 크다"며 "애플리케이션 소프트웨어는 비중 축소 의견이지만 인프라 소프트웨어는 비중 확대 의견을 유지한다"고 말했습니다.업종별로는 소재와 기술이 1% 이상 올랐습니다.시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 연방기금금리 선물시장은 3월 금리동결 확률을 82.3%로 반영했습니다.시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장 대비 0.40포인트(2.25%) 내린 17.36을 가리켰습니다.(사진=연합뉴스)