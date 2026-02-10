클로이 킴, '트럼프 설전' 참전…"동료 위해 뭉치자"

▲ 미국 스노보드 국가대표 클로이 김

미국 사회의 갈등이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽까지 영향을 주는 가운데 스노보드 스타 클로이 킴(미국)과 프리스타일 스키 스타 구아이링(중국) 등 올림픽 스타들이 동료를 보호하기 위해 목소리를 높였습니다.AP통신은 오늘(10일) 이탈리아 리비뇨에서 열리고 있는 스노보드 및 프리스타일 스키 경기장에서 클로이 김과 구아이링이 트럼프 대통령의 비난을 받은 프리스타일 스키 선수인 헌터 헤스(미국)를 옹호했다고 보도했습니다.사건의 발단은 미국 내 이민자 단속 정책에 대한 헤스의 소신 발언이었습니다.최근 미네소타에서 시위자 2명이 사망하는 등 이민자 단속 강화로 인한 혼란이 가중되자 헤스는 "성조기를 달고 뛴다고 해서 미국에서 벌어지는 모든 일을 대변하는 것은 아니다"라며 반대 의사를 표명했습니다.이에 트럼프 대통령은 트루스 소셜에 헤스를 "진짜 패배자"(Real Loser)라고 지칭하며 "올림픽에서 그를 응원하기 힘들 것"이라고 맹비난했습니다.한국인 부모를 둔 이민자 2세이자 올림픽 3연패를 노리는 클로이 킴은 동료가 겪는 상황에 깊은 공감을 표했습니다.내일 스노보드 하프파이프 출전을 앞둔 클로이 킴은 "우리 부모님도 한국에서 오신 이민자이기에 이번 일은 확실히 남의 일 같지 않다"며 "이럴 때일수록 우리가 단합하고 서로를 위해 맞서는 것이 중요하다"고 강조했습니다.그는 "미국이 나와 가족에게 준 기회에 감사하며, 국가대표로서 자부심을 느낀다"면서도 "우리에게는 사랑과 연민으로 이끌어가야 한다는 의견을 낼 자유 또한 있다"고 덧붙였습니다.미국에서 태어났지만, 중국 국적을 선택해 숱한 비난을 감내해야 했던 구아이링 역시 헤스에게 전화를 걸어 위로를 건넸습니다.구아이링은 "이미 십자포화를 맞아본 사람으로서 선수들이 안타깝다"며 "헤스가 겪고 있는 상황은 '이길 수 없는 언론 전쟁'"이라고 안타까워했습니다.이어 "올림픽 정신과 무관한 표제가 대회를 가리고 있어 유감"이라며 정치적 논란이 스포츠의 본질을 흐리는 현 상황을 안타까워했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)