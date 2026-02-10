스노보드 여자 첫 메달 유승은 "부상 딛고 해낸 점 자랑스러워"

▲ 현지 시간 9일 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 빅에어 시상식에서 동메달을 차지한 유승은이 미소를 짓고 있다.

한국 여자 스키·스노보드 선수로는 최초로 올림픽 시상대에 오른 '여고생 보더' 유승은(18·성복고)은 선수 생활의 위기가 될 뻔한 부상을 딛고 일어선 스스로를 칭찬했습니다.유승은은 오늘(10일) 이탈리아 리비뇨 스노 파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 빅에어에서 동메달을 획득한 뒤 현지 인터뷰에서 "1년 동안 부상으로 많은 것을 할 수 없었다. 이번 경험은 제게 '다음에도 할 수 있다'는 용기를 줬다"면서 "저 자신이 정말 자랑스럽다"고 소감을 밝혔습니다.유승은은 이날 빅에어 결선에서 171점을 획득, 무라세 고코모(일본·179점)와 조이 사도스키 시넛(뉴질랜드·172.25점)에 이어 동메달을 획득했습니다.이번 대회 우리나라 선수단의 두 번째 메달이자, 한국 스키·스노보드 사상 올림픽 세 번째 메달입니다.특히 한국 여자 스키·스노보드 선수로는 최초 입상이며, 스노보드 중에서도 연기를 채점해 점수로 경쟁하는 프리스타일 계열 종목에서도 첫 올림픽 메달입니다.유승은은 "대한민국을 대표해 스노보드를 탈 수 있어서 무척 영광이다. 우리도 스노보드를 이 정도로 할 수 있다고 보여준 것 같다"고 의미를 뒀습니다.유승은은 2024년 월드컵에 출전했다가 발목이 골절돼 1년을 쉬어야 했고, 이후에도 손목이 부러지는 등 유독 큰 부상에 시달렸는데, 이번 시즌 월드컵에서 처음으로 입상하며 생애 첫 올림픽 무대를 밟더니 '사고'를 쳤습니다.이날 1차 시기에서 몸 뒤쪽으로 네 바퀴를 회전하는 '백사이드 트리플 콕 1440'에 성공해 고득점을 올린 그는 "연습 때 한 번도 성공적으로 착지한 적이 없었지만, 자신감은 있었다. 시합 때는 정말 성공하겠다는 마음이었다"고 설명했습니다.2차 시기엔 프런트사이드로 네 바퀴를 도는 데 성공하고서 보드를 내던지며 기쁨을 표현한 유승은은 "너무 신나서 그랬다"면서 "올림픽 전에는 에어매트에서만 해봤고, 그때도 완벽하지는 않았다. 여기서 난도가 낮은 기술을 시도해보다가 이만큼도 할 수 있겠다는 생각이 들어 도전한 것"이라고 전했습니다.이어진 메달리스트 기자회견에서 유승은은 경쟁자들에 대한 존중을 드러내기도 했습니다.금메달을 딴 무라세, 은메달리스트 시넛에 대한 질문에 "두 선수 영상은 휴대전화에 저장해놓을 정도로 정말 많이 봤다. 어릴 때부터 무척 팬이었다"면서 "함께 올림픽에 참가한 것만으로도 영광"이라고 말했습니다.이 종목 올림픽 3연패에 도전했으나 결선에서 8위(121.25점)에 그치며 불발된 안나 가서(오스트리아)에 대해서도 유승은은 "너무 대단하다고 생각한다"고 밝혔습니다.34세인 가서는 이번이 마지막 올림픽임을 선언했습니다.유승은은 "마지막이라는 얘기를 처음 들었는데 놀랐다. 함께 할 수 있어서 영광이었고, 정말 존경한다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)