[스브스夜] '아니근데진짜' 허경환, 자격 미달 퍼포먼스하고 '현타'···"하기는 싫은데 지기도 싫어"

허경환과 오정태가 올드데이 프로젝트 멤버 오디션에 참가했다.



9일 방송된 SBS '아니 근데 진짜'에서는 아이돌 데뷔를 앞두고 새로운 멤버 오디션을 진행했다.



이날 이상민은 댄스그룹인 만큼 퍼포먼스도 중요하다며 참가자들에게 퍼포먼스를 보여달라고 했다.



이에 허경환은 컨츄리 꼬꼬의 김미 김미를 준비했다고 밝혀 탁재훈을 흐뭇하게 만들었다. 탁재훈은 "지금 상당히 대세로 활동하고 있는데 이렇게 준비를 해왔다는 건 훌륭하다"라며 선곡에 대한 만족감을 드러냈다.



이에 허경환은 "이 노래 부르고 뽑히더라도 저도 한번 생각해 보겠다"라며 갑자기 신중한 모습을 보였다. 이어 그는 가사가 제대로 숙지되지 않아 안절부절못했다.



게다가 고음도 제대로 소화하지 못해 아쉬움을 자아냈다. 결국 스스로 무대를 중단한 허경환은 난감한 얼굴을 했다.



이에 탁재훈은 "성의 있게 준비를 해야 하는 거 아니냐"라며 그의 준비 태도를 지적했다. 그러자 허경환은 "노래방에서는 기가 막힌데 급하게 준비를 하다 보니 가사가 숙지 안 됐다. 죄송하게 생각한다"라고 했다.



이어 허경환은 "그런데 제작진 쪽에서 가사 적힌 스케치북이 박자에 안 맞으니까 박자를 따라가 면서 스케치북을 보려고 했다. 그런데도 이렇게 큰 스케치북을 준비해서 박자에 안 맞게 이렇게 넘기면 어쩌라는 거냐"라며 제작진을 지적해 폭소를 자아냈다.



이에 오정태는 "라이벌이 수준이 너무 낮으니까 흥미가 떨어진다"라며 허경환의 퍼포먼스를 혹평했다.



그리고 그는 댄서들과 함께 자신의 곡 '술술 풀리네' 무대를 선보였다. 허경환보다 준비된 퍼포먼스는 멤버들에게 합격점을 받았다.



이에 허경환은 "하기는 싫은데 지기는 싫고 그렇다"라며 본인이 생각해도 이상한 마음을 고백했다.



그러자 카이는 "저 데뷔 안 하면 안 돼요?"라며 데뷔 거부 사태까지 일어나 폭소를 자아냈다.



결국 만장일치로 오정태가 합격했고 탈락한 허경환은 "얼마나 대박 나는지 내가 본다"라며 이를 갈아 눈길을 끌었다.



(SBS연예뉴스 김효정 에디터)