피겨 임해나-권예, 리듬댄스 22위…프리댄스 불발

▲ 피겨스케이팅 임해나와 권예가 9일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 피겨스케이팅 아이스댄스 리듬댄스 연기를 마친 뒤 키스앤크라이존에서 점수를 확인하고 아쉬워하고 있다.

한국 피겨 스케이팅 유일의 아이스댄스 '듀오' 임해나-권예(경기일반)가 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 리듬댄스에서 트위즐 연기 실수에 발목을 잡히며 프리댄스 진출에 실패했습니다.임해나-권예는 오늘 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 피겨 아이스댄스 리듬댄스에서 기술점수(TES) 34.28점에 예술점수(PCS) 30.41점을 합쳐 64.69점을 받았습니다.자신들의 최고점(76.02점)에 크게 못 미친 임해나-권예는 리듬댄스에서 23개 출전팀 가운데 22위로 밀리며 20위까지 주어지는 프리댄스 진출권을 확보하지 못하고 탈락의 고배를 마셨습니다.이번 리듬댄스 점수는 2022-2023시즌 시니어 무대 데뷔 이후 최저점으로 프리댄스 진출의 마지노선인 20위에 오른 소피아 발-아사프 카지모프(스페인·64.98점)에게 0.29점 뒤지는 아쉬운 결과였습니다.팀 이벤트(단체전)에서도 우리나라 대표팀이 예선 탈락하며 프리댄스 연기 기회를 얻지 못했던 임해나-권예는 개인전마저 리듬댄스에서 삐끗하면서 또다시 프리댄스 연기를 접어야 했습니다.이날 12번째 순서로 은반에 오른 임해나-권예는 윌 스미스의 '맨 인 블랙'을 배경음악으로 나란히 검은색 의상을 맞춰 입고 연기를 시작했습니다.하지만 첫 과제부터 실수가 나왔습니다.시퀀셜 트위즐(한 발로 회전하는 동작)에서 권예가 두 번째 회전을 시도하다 스텝이 꼬이며 주춤하는 실수를 저지르고 말았습니다.이어진 패턴 댄스 타입 스텝 시퀀스를 레벨2로 처리한 두 선수는 미들라인 스텝 시퀀스에선 모두 레벨 2를 받았습니다.로테이션 리프트를 최고난도인 레벨4로 처리한 임해나-권예는 마지막 과제인 코레오그래픽 리듬 시퀀스(레벨 1)를 마지막으로 연기를 끝냈습니다.안타까운 실수를 범한 권예는 키스앤크라이존에서 낮은 점수가 불리자 고개를 숙이고 크게 실망했습니다.(사진=연합뉴스)