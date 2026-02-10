멕시코 내 캐나다 업체 은광서 광부 10명 사망·실종

멕시코에서 광부 10명이 한꺼번에 실종됐습니다.



무장 카르텔 집단에 억류된 것으로 알려진 가운데 피해자 중 3명은 숨진 채 발견됐습니다.



멕시코 광업협회(CAMIMEX)는 9일(현지 시간) 성명을 내 "자유를 박탈당한 동료 광부 중 3명이 주검으로 돌아왔다"라며 "우리는 이 사실에 깊은 슬픔을 표하며 강력한 수사와 안전 보장을 당국에 요구한다"라고 밝혔습니다.



협회 측에 따르면 지난달 23일 북부 시날로아 콩코르디아 시에서는 광부 10명 실종 사건이 발생했습니다.



피해자들은 캐나다 비슬라 실버(Vizsla Silver)에서 운영하는 은광에서 일하고 있었다고 합니다.



비슬라 실버 역시 사망자 발생 사실을 확인했다고 멕시코 광업협회 홈페이지를 통해 전했습니다.



해당 광산은 이 사건 여파로 현재 운영을 일시 중단했습니다.



시날로아는 국제적으로 악명 높은 마약 밀매·청부살인 집단인 시날로아 카르텔과 그 분파의 거점입니다.



멕시코 당국은 광부들이 카르텔 폭력배들에게 붙잡혀 있는 것으로 판단하고, 실종자 수색을 위해 지난 주말 1천 명 이상의 병력을 시날로아 주요 지역에 투입했습니다.



당국은 이 사건과 관련된 용의자 4명을 체포해 수사 중이라고 현지 일간 엘우니베르살과 레포르마는 전했습니다.



클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령은 이날 정례 기자회견에서 "사태를 초래했을 것으로 보이는 모든 가능성을 조사 중인 것으로 보고 받았다"라며 "유족에 유감의 뜻을 전하며 재발 방지를 위해 노력할 것"이라고 말했습니다.



(사진=게티이미지)