제미나이 국내이용자 10만 명 넘었다…신규 설치율도 챗GPT 추격

▲ 제미나이, 챗GPT

구글이 만든 생성형 AI 제미나이가 국내 시장에서 가파른 상승세를 타며 월간 이용자 10만 명 선을 처음 돌파했습니다.오늘(10일) 데이터 테크 기업 아이지에이웍스의 모바일인덱스에 따르면 올해 1월 기준 제미나이의 국내 월간 활성 이용자(MAU) 수는 12만 3천647명으로 집계됐습니다.이는 지난해 1월(7천240명) 대비 약 17배 급증한 수치로, 제미나이 서비스 출시 후 월간 최고 기록입니다.전달(9만 4천760명)보다도 약 3만 명 늘며 30.5% 증가율을 보였습니다.제미나이 앱 이용의 경우 구글 앱 일부로 실행되는 사례도 있는 만큼 실제 MAU는 이보다 더 높을 가능성도 있습니다.같은 기간 MAU 1위는 챗GPT로, 1천429만 9천545명으로 나타났습니다.전달(1천384만 3천717명)보다는 3.3% 상승한 수치지만, 증가율만 놓고 보면 제미나이가 더 높았습니다.그 뒤를 이어 에이닷(138만 6천537건), 퍼플렉시티(73만 1천318건), 그록(Grok.72만 1천293건) 순으로 MAU가 많았습니다.제미나이는 신규 앱 설치 건수에서도 두드러진 성장세를 보였습니다.지난 1월 제미나이 신규 설치 건수는 전달보다 약 7만 7천 건가량 늘어난 45만 8천901건으로, 챗GPT(77만 6천297건)에 이어 2위에 올랐습니다.챗GPT의 신규 설치 건수가 전달(89만 9천908건)보다 감소한 것과는 대조적인 흐름입니다.제미나이 신규 앱 설치량은 작년 4월만 해도 6만 9천 건에 머물렀지만 꾸준히 상향 곡선을 그리며 지난달에는 그록(22만 7천982건), 에이닷(6만 2천850건), 퍼플렉시티(5만 6천304건)를 앞섰습니다.업계에서는 지금은 국내 AI 시장에서 챗GPT 독주 시대가 펼쳐지고 있지만 제미나이가 빠른 속도로 이용자 기반을 확대하고 있는 점에 주목하고 있습니다.이에 따라 장기적으로는 챗GPT와 제미나이가 'AI 2강' 체제를 형성하고 나머지는 다약으로 분류될 가능성이 거론되고 있습니다.