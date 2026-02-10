[단독] "선지 안 먹어야지"…'변사 현장' 올리고 조롱한 경찰

<앵커>



지난주 경기 광명에서 한 여성이 숨진 채 발견되는 사건이 있었습니다. 그런데 경찰관이 사건 현장을 촬영해 SNS에 올리고 고인을 조롱하는 듯한 글까지 올린 것으로 확인됐습니다. 경찰은 해당 경찰관에 대해 감찰에 착수했습니다.



권민규 기자입니다,



<기자>



경기 광명의 한 상가 골목.



구급차와 경찰차가 잇따라 도착하고, 경찰관들이 현장 주변으로 출입 통제선을 칩니다.



지난 6일 "사람이 피를 흘리며 바닥에 쓰러져 있다"는 목격자 신고가 접수돼 경찰과 소방이 출동한 것입니다.



[목격자 : 경찰차 소방차 몇 대가 여기를 막 '위용위용'하고 하니까. '이게 뭐야' 하고 봤더니 막 저쪽으로 들어가더라고요.]



현장에서 발견된 20대 여성은 끝내 숨졌습니다.



그런데 현장에 출동했던 관할 지구대 소속 A 경위가 사건 현장을 촬영한 사진들을 자신의 SNS에 올리고 고인을 조롱하는 듯한 글까지 쓴 것으로 SBS 취재 결과 확인됐습니다.



A 씨는 사진에 "이게 뭔지 맞춰 보실 분?"이라며 장난처럼 글을 게시했고, 심지어 혈흔으로 추정되는 사진과 함께 "선지를 앞으로 먹지 말아야지"라며 고인을 모욕하는 듯한 글을 올렸습니다.



취재가 시작되고 나서야 사실관계 파악에 나선 경찰은 곧바로 A 씨에 대한 감찰에 착수했습니다.



SBS 취재가 시작되자 A 씨는 자신의 계정을 비공개로 전환하기도 했습니다.



A 씨는 감찰 조사 과정에서 "추운 날 바깥에서 경찰이 고생하는 것을 알아줬으면 해서 글을 올렸다"고 말한 것으로 알려졌습니다.



광명경찰서는 "유가족께 진심으로 사과드린다"며 "철저한 조사를 통해 엄정 조치하고, 전 직원을 대상으로 재발방지 교육을 하겠다"고 밝혔습니다.



(영상취재 : 김영환, 영상편집 : 김종태, VJ : 노재민)