폴란드 어린이, 2.76초에 큐브 완성…'마의 3초' 깨졌다

유영규 기자
작성 2026.02.10 05:18 조회수
테오도르 자이데르 (사진=인스타그램 @teodorzajder 캡처, 연합뉴스)
▲ 테오도르 자이데르

폴란드의 9살 어린이가 표준 규격 큐브를 2.76초 만에 완성해 세계 신기록을 세웠습니다.

현지매체 TVP와 세계큐브협회(WCA)에 따르면 테오도르 자이데르(9)는 7∼8일(현지시간) 폴란드 그단스크 제48 초등학교에서 열린 스피드 큐빙 대회에서 3x3x3 큐브를 2.76초 만에 맞췄습니다.

자이데르는 중국 어린이 겅쉬안이 지난해 세운 이 부문 세계 기록 3.05초를 갈아치우며 우승했습니다.

표준 규격으로 통하는 3x3x3 종목에서 '3초 벽'은 인간 능력의 한계로 여겨져 왔습니다.

기계가 세운 기록으로는 미국 퍼듀대 연구진 로봇의 0.103초가 지난해 기네스북에 등재됐습니다.

자이데르는 2023년 11월 2x2x2 큐브를 0.43초에 완성해 이 부문에서도 세계 기록을 세운 바 있습니다.

이 기록은 지난해 중국 어린이 예쯔위가 0.04초 앞당기면서 깨졌습니다.

폴란드는 4x4x4, 5x5x5 종목에서도 세계큐브협회 공인 챔피언을 보유한 큐브 강국입니다.

(사진=인스타그램 @teodorzajder 캡처, 연합뉴스)
