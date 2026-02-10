폴란드 어린이, 2.76초에 큐브 완성…'마의 3초' 깨졌다

이미지 확대하기

▲ 테오도르 자이데르

폴란드의 9살 어린이가 표준 규격 큐브를 2.76초 만에 완성해 세계 신기록을 세웠습니다.현지매체 TVP와 세계큐브협회(WCA)에 따르면 테오도르 자이데르(9)는 7∼8일(현지시간) 폴란드 그단스크 제48 초등학교에서 열린 스피드 큐빙 대회에서 3x3x3 큐브를 2.76초 만에 맞췄습니다.자이데르는 중국 어린이 겅쉬안이 지난해 세운 이 부문 세계 기록 3.05초를 갈아치우며 우승했습니다.표준 규격으로 통하는 3x3x3 종목에서 '3초 벽'은 인간 능력의 한계로 여겨져 왔습니다.기계가 세운 기록으로는 미국 퍼듀대 연구진 로봇의 0.103초가 지난해 기네스북에 등재됐습니다.자이데르는 2023년 11월 2x2x2 큐브를 0.43초에 완성해 이 부문에서도 세계 기록을 세운 바 있습니다.이 기록은 지난해 중국 어린이 예쯔위가 0.04초 앞당기면서 깨졌습니다.폴란드는 4x4x4, 5x5x5 종목에서도 세계큐브협회 공인 챔피언을 보유한 큐브 강국입니다.(사진=인스타그램 @teodorzajder 캡처, 연합뉴스)