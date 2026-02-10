김종혁도 제명·배현진 징계 심사…친한계 "숙청 정치"

<앵커>



국민의힘이 친한동훈계인 김종혁 전 최고위원을 제명했습니다. 친한동훈계 배현진 의원에 대한 징계 심사도 시작됐는데, 당내에서는 숙청 정치라는 비판이 나오고 있습니다.



김보미 기자입니다.



<기자>



국민의힘 윤리위원회는 지난달 26일, 친한동훈계 김종혁 전 최고위원이 장동혁 대표 등을 향해서 "파시스트적"이라는 표현 등을 해 당 지도부와 당원을 모욕했다며 '탈당 권유' 처분을 내렸습니다.



당 최고위원회의는 제명을 확정했습니다.



[최보윤/국민의힘 수석대변인 : 탈당 신고서를 10일 이내 제출하지 아니할 경우에는 지체없이 제명 처분한다고 나와 있습니다.]



김 전 최고위원은 "놀랍지 않다"며 징계 효력을 정지하기 위한 가처분 신청을 내겠다고 했습니다.



[김종혁/전 국민의힘 최고위원 (시사저널TV '정품쇼') : 불법의 기초에서 절차의 합리성을 지킨 게 과연 합리적이냐, 저는 이걸 재판부에 여쭤보고 싶어요.]



당 윤리위는 친한동훈계 배현진 의원에 대한 징계 심사에도 착수했는데, 징계 제소의 사유로 꼽힌 한동훈 전 대표 제명을 반대하는 서울시당의 입장문에 대해 서울시당 수석부위원장단은 시당위원장인 "배 의원이 주도한 적이 없다"고 반박하고 나섰습니다.



친한계에서는 "원칙은 죄가 되고, 침묵만이 미덕이 되는 '숙청 정치'가 계속 된다"는 비판도 터져 나왔습니다.



반면, 친장동혁계에서는 "특정 계파 문제가 아닌 독립적 사건으로 봐야 한다"며, "'통합과 쇄신'이라는 기조대로 당이 운영될 것"이라는 반응이 나왔습니다.



국민의힘은 인구 50만 명 이상인 기초자치단체의 장은 중앙당 공천관리위가 공천할 수 있게 하고, 공천 심사 기준에 '당 기여도'를 추가했는데, '장동혁 지도부'의 공천권이 강화될 거라는 해석을 낳았습니다.



배현진 의원이 위원장인 서울시당에서는 시당윤리위가 전두환 씨 사진을 당사에 걸자고 주장했던 고성국 씨에 대한 당원 징계 절차에 착수해 고 씨에게 출석을 요구했지만, 고 씨는 불출석하겠다고 맞섰습니다.



