1. "등록임대주택 시장 나오면 수십만 호 공급효과"



이재명 대통령이 의무 임대기간이 끝난 등록임대주택 세제는 일반임대주택과 같아야 공평하다는 취지의 글을 SNS에 올렸습니다. 등록임대다주택이 시장에 나온다면 수십만 호를 공급하는 효과가 있을 거라고 강조했습니다.



2. 빗썸 사태 '파장'…거래 시스템 고강도 조사



금융당국이 빗썸 사태에 대해 강도 높은 조사를 벌이고 있습니다. 금융감독원장은 장부에만 기록돼 있던 허위 데이터가 실제 비트코인인 것처럼 시장에서 거래될 수 있었던 문제에 대해 집중적으로 살펴보고 있다고 밝혔습니다.



3. 정청래, 연이틀 사과…'합당' 오늘 판가름



민주당 정청래 대표가 특검 후보 추천 문제로 누를 끼쳤다면서 이재명 대통령에게 직접 사과했습니다. 정 대표가 추진해 온 조국혁신당과의 합당 문제는 오늘(10일) 열리는 의원 총회에서 판가름날 것으로 보입니다.



4. 강선우·김경 구속영장 청구…김병기 소환 '초읽기'



검찰이 강선우 의원과 김경 전 서울시의원에 대해 구속영장을 청구했습니다. 13가지 비위 의혹을 받는 김병기 의원에 대한 경찰 소환 조사도 초읽기에 들어갔습니다.