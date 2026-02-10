우크라이나 스켈레톤 선수, 헬멧에 전쟁으로 죽은 동포 얼굴 담아

▲ 러시아-우크라이나 전쟁으로 희생된 운동선수의 얼굴을 헬멧에 새긴 블라디슬라프 헤라스케비치

2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 스켈레톤 종목에 출전한 블라디슬라프 헤라스케비치(27·우크라이나)가 러시아의 우크라이나 침공으로 촉발된 전쟁에서 사망한 동포들의 얼굴이 새겨진 헬멧을 착용하고 훈련에 나서 논란이 불거졌습니다.헤라스케비치는 어제 이탈리아 코르티나 슬라이딩 센터에서 열린 연습 주행을 마친 뒤 로이터 통신과 인터뷰를 통해 "헬멧에 그려진 사람들의 일부는 제 친구들이었다"라고 밝혔습니다.그에 따르면 헬멧에는 10대 역도 선수인 알리나 페레후도바, 권투선수 파블로 이셴코, 아이스하키 선수 올렉시이 로기노프, 배우이자 운동선수인 이반 코노넨코, 다이빙 선수이자 코치인 미키타 코주벤코, 사격 선수 올렉시이 하바로프, 무용수 다리아 쿠르델 등의 얼굴이 새겨졌습니다.헤라스케비치는 "올림픽을 통해 전쟁에 대한 관심을 지속시키겠다는 약속을 지킨 것"이라고 강조했습니다.2018년 평창 대회를 통해 올림픽 무대를 처음 밟은 헤라스케비치는 2022년 베이징 대회에 이어 이번에 세 번째 올림픽에 출전했습니다.그는 우크라이나 스켈레톤 선수로는 최초로 국제무대를 밟은 주인공입니다.헤라스케비치는 2022년 베이징 대회에서도 '우크라이나 전쟁을 반대한다'(No War in Ukraine)라고 적힌 문구를 들어 보인 바 있습니다.그는 경기장 안에서 정치적 시위를 금지하는 올림픽 규정을 준수하면서 이번 대회 올림픽 기간에 우크라이나가 처한 비극적인 상황을 계속 알리겠다는 의지를 밝혀왔습니다.국제올림픽위원회(IOC) 올림픽 헌장 제50조 2항은 '어떠한 종류의 시위나 정치적, 종교적, 인종적 선전도 올림픽 경기장, 시설 또는 기타 지역에서 허용되지 않는다'고 규정했습니다.개회식에서 우크라이나 선수단 기수를 맡았던 헤라스케비치는 IOC가 헬멧 문제로 우크라이나올림픽위원회에 연락을 해왔고 현재 관련 사안을 협의 중이라고 설명했습니다.로이터 통신은 IOC와 우크라이나올림픽위원회가 이 사안에 대해 입장을 내놓지 않은 상태라고 전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)