"감옥인 줄" 한국 방 보고 깜짝…'무제한 제공' 놀란 이유

SBS 뉴스
미국의 유명 여행 유튜버가 한국의 고시원 내부를 직접 가본 영상을 공개해서 화제라고요.

네, 구독자 655만 명을 보유한 미국의 한 유명 여행 유튜버가 최근 서울 고시원을 체험한 뒤에 '한국에서 가장 작은 아파트'라는 제목의 영상을 올렸습니다.

직접 줄자를 들고 고시원 복도 폭을 재보고는 60cm밖에 안 된다며 놀라움을 금치 못하는가 하면 비좁은 방 안 침대에 누워본 뒤에 '한국에서의 삶은 이렇게 말도 안 되게 좁은 공간에서 이뤄진다'고 평가합니다.

이 영상은 일주일 만에 조회수 190만 회를 넘기며 뜨거운 반응을 얻고 있는데요.

옷장보다 작은 공간이나 창문이 없는 구조 등을 감옥 같다고 표현하면서도, 월세 36만 원에 무선 인터넷과 에어컨을 사용할 수 있고 물과 밥과 라면이 무제한 제공되는 시스템을 함께 소개하기도 했습니다.

영상을 본 누리꾼들 일부는 영상에 공감했지만 '도쿄나 홍콩의 주택은 훨씬 더 좁다'거나 '고시원을 아파트로 표현한 것은 과장'이라는 지적들도 나왔습니다.

(화면출처 : 유튜브 'Drew Binsky')
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
