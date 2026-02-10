'대회 첫 금' 스위스 스키 폰 알멘, 첫 2관왕에도 등극

▲ 남자 팀 복합 금메달 합작한 탕기 네프(왼쪽)와 프란요 폰 알멘이 기념사진을 촬영하고 있다.

2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 1호 금메달을 획득한 스위스 알파인 스키의 프란요 폰 알멘(24)이 대회 첫 2관왕에도 등극했습니다.폰 알멘은 어제 이탈리아 보르미오의 스텔비오 스키 센터에서 열린 알파인 스키 남자 팀 복합 경기에 탕기 네프와 '스위스 2팀'을 이뤄 출전해 합계 기록 2분 44초 04의 기록으로 정상에 올랐습니다.알파인 스키 팀 복합은 두 명의 선수가 팀을 이뤄 한 명씩 회전과 활강 경기를 치러 합산한 기록으로 순위를 정하는 종목입니다.여름에는 목수로 건설 현장에서 일해온 이력으로 더 유명해진 폰 알멘은 이번 대회 메달 레이스가 시작된 지난 7일 남자 활강에서 우승하며 첫 금메달리스트가 된 데 이어 복합에서도 금메달을 목에 걸며 첫 2관왕에도 올랐습니다.폰 알멘은 이날 팀 복합 활강 주자로 나서서 1분 52초22로 전체 4위에 그쳤으나 회전 주자 네프가 전체 1위 기록에 해당하는 51초 82만에 레이스를 마치면서 합계에서 1위에 올랐습니다.이 종목에서는 폰 알멘-네프에 이어 두 팀이 100분의 1초까지 같은 2분 45초 03의 기록으로 공동 은메달을 가져갔습니다.오스트리아의 빈첸트 크리치마이어-마누엘 펠러, '스위스 1팀'인 마르코 오데르마트-로이크 메이야르가 함께 은메달을 목에 걸었습니다.남자 활강에서 4위에 그쳤던 이번 시즌 국제스키연맹(FIS) 월드컵 남자부 종합 1위 오데르마트는 이번 대회에서 처음으로 시상대에 올랐습니다.이날 팀의 회전 주자로 나선 오데르마트는 1분 52초 08의 전체 3위 기록을 냈습니다.(사진=AP, 연합뉴스)