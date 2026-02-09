삼성 김효범 감독, '개인사유'로 초유의 지각 출근…"징계 검토"

▲ 김효범 서울 감독

프로농구 경기에 감독이 늦게 오는 초유의 일이 벌어졌습니다.오늘(9일) 오후 7시 경기도 수원 kt 소닉붐 아레나에서 열린 2025-2026 LG전자 프로농구 수원 kt와 서울 삼성 경기가 서울 김효범 감독이 자리에 없는 상태에서 시작됐습니다.김 감독은 경기 전 취재진이 양 팀 라커룸으로 찾아가 감독들과 차례로 만나는 '사전 인터뷰'에 나오지 못했습니다.그는 경기가 시작돼 전반이 끝날 때까지도 벤치에 모습을 드러내지 않았고, 코치들이 대신 경기를 지휘했습니다.구단 관계자들은 김 감독이 '개인 사정'을 이유로 경기에 늦게 온다고만 설명했습니다.구단에 따르면 김 감독은 2쿼터에 경기장에 도착했으며 경기 진행 중에 벤치로 들어갈 수 없어 코트 밖에서 대기하다가 후반부터 직접 경기를 지휘했습니다.김 감독은 경기 뒤 기자회견에서 개인사를 이유로 댔을 뿐 구체적인 사유를 설명하지는 않은 것으로 알려졌습니다.그는 지난달 29일 장모상을 당했습니다.구단의 다른 관계자는 경기 뒤 "개인사라 존중해야 하는 부분은 그렇게 두고, 구단대로 별도의 조치는 할 예정"이라며 징계 가능성을 열어뒀습니다.KBL은 징계 검토에 들어갔습니다.김 감독의 지각이 '경기에 출전하는 팀은 원칙적으로 경기 시작 60분 전에 경기장에 도착해야 한다'는 대회운영요강 규정을 위반한 것인지 판단할 것으로 보입니다.삼성은 이날 연장 접전 끝에 kt에 져 4연패에 빠졌고 9위(12승 27패)에 머물렀습니다.(사진=연합뉴스)