이란 "60% 농축우라늄 희석은 제재 해제에 달려"

▲ 이란 이스파한 핵시설

8개월 만에 미국과 핵협상을 재개한 이란에서 최대 쟁점인 우라늄 농축과 관련한 타협 가능성이 언급됐습니다.9일(현지시간) 메흐르, ISNA 통신에 따르면 모하마드 에슬라미 이란 부통령 겸 원자력청(AEOI) 청장은 이날 기자들과 만나 60%로 농축된 우라늄을 희석하는 방안과 관련해 "이는 모든 제재의 해제 여부에 달렸다"고 밝혔습니다.에슬라미 부통령은 이란이 비축한 것으로 추정되는 60% 농축우라늄 약 400㎏을 해외로 반출할 가능성에 대해서는 "압력을 가하는 세력에 의한 추측성 보도"라고 일축했습니다.그러면서 "이 사안은 의제에 포함되지 않았으며 어떤 나라가 논의를 돕고자 문제를 제기했을 수는 있지만 협상에서 다뤄진 적이 없다"고 거듭 강조했습니다.이란은 미국과 핵협상에서 자국 핵프로그램과 제재 해제만을 논의해야 하고 미국이 문제삼는 우라늄 농축은 포기할 수 없다는 입장을 고수한다는 점에서 에슬라미 부통령이 조금이나마 타협 여지를 내비친 것은 주목할 만합니다.지난 6일 도널드 트럼프 미국 대통령의 중동특사 스티브 윗코프와 아바스 아라그치 이란 외무장관이 오만 수도 무스카트에서 오만 정부를 사이에 두고 간접 방식으로 회담하며 핵협상을 재개했습니다.이스라엘과 미국이 이란 핵시설을 잇달아 폭격한 작년 6월 대화가 단절된 이후 8개월만입니다.미국은 이란이 우라늄 농축을 완전히 포기하는 '농축 제로'를 요구합니다.또 이란의 탄도미사일 역량, 중동 내 무장단체 지원, 반정부시위 탄압 논란 등도 의제로 포함해야 한다고 주장합니다.(사진=AP, 연합뉴스)