프로배구 남자부 현대캐피탈 KB손보 잡고 1위 탈환

▲ 현대캐피탈 레오의 강타
남자 프로배구 현대캐피탈이 KB손해보험을 제물로 1위를 되찾았습니다.
현대캐피탈은 오늘(9일) 경기도 의정부 경민대체육관에서 열린 진에어 2025-2026 V리그 KB손해보험과 방문 경기에서 세트 점수 3-0(31-29 28-26 25-18)으로 완승했습니다.
승점 3을 보탠 현대캐피탈은 승점 54(17승 10패)로 대한항공(승점 53·18승 8패)을 2위로 끌어내리고 순위표 꼭대기에 올랐습니다.
KB손해보험은 3연패와 함께 승점 40(13승 14패)으로 5위에 머물렀습니다.
현대캐피탈 주포 레오나르도 레이바 마르티네스(등록명 레오)가 20점, 허수봉이 17점을 내 쌍포가 37점을 합작했습니다.
KB손해보험은 6개의 팀 서브 에이스로 현대캐피탈의 리시브를 흔드는 데는 성공했으나 28개의 무더기 범실로 자멸했습니다.
1세트 29-29까지 이어진 살얼음판 승부를 가른 것은 KB손해보험의 공격 범실이었습니다.
현대캐피탈이 30-29로 앞선 세트 포인트 상황에서 KB손해보험 차영석이 시도한 속공이 캐치볼 파울로 선언된 것입니다.
KB손해보험 벤치는 거세게 항의했으나 판정은 바뀌지 않았고, KB손해보험 김진만 코치는 결국 2세트 시작에 앞서 퇴장당했습니다.
2세트 현대캐피탈은 24-20으로 앞서가다가 차영석 서브 때 4연속 실점해 듀스가 됐습니다.
26-26에서 나경복의 서브 범실로 세트 포인트를 잡은 현대캐피탈은 안드레스 비예나(등록명 비예나)의 공격을 레오가 블로킹으로 차단하며 2세트 역시 챙겼습니다.
3세트 승부의 추는 바야르사이한 밧수(등록명 바야르사이한)의 서브 차례에서 급격히 현대캐피탈 쪽으로 기울었습니다.
15-15에서 레오의 퀵오픈으로 앞서간 현대캐피탈은 바야르사이한이 서버로 나선 뒤 내리 3점을 추가하며 승기를 잡았습니다.
바야르사이한의 까다로운 서브에 KB손해보험은 급격히 흔들렸습니다.
비예나의 시간차 공격이 라인을 벗어났고, 우상조의 속공마저 오버넷 범실로 이어지며 허무하게 점수를 헌납했습니다.
여기에 레오의 결정적인 퀵오픈 득점까지 터지며 순식간에 스코어는 19-15로 벌어졌습니다.
기세가 오른 현대캐피탈은 이후 교체 투입된 이승준의 서브 때 김진영이 임성진의 공격을 가로막고, 이승준이 후위 공격도 성공하며 22-16으로 달아나 사실상 쐐기를 박았습니다.
수원체육관에서 열린 여자부 경기에서는 현대건설이 흥국생명에 세트 점수 3-1(21-25 25-14 25-20 25-20)로 역전승하고 순위를 맞바꿨습니다.
승점 48(16승 11패)을 쌓은 현대건설은 흥국생명(승점 48·15승 13패)을 다승에서 앞서 2위를 되찾았습니다.
현대건설 카리 가이스버거(등록명 카리)는 혼자 36점을 내는 괴력을 선보였고, 양효진(12점)과 이예림(10점)도 두자릿수 점수를 수확했습니다.
(사진=한국배구연맹 제공, 연합뉴스)
