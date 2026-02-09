프로배구 남자부 현대캐피탈 KB손보 잡고 1위 탈환

▲ 현대캐피탈 레오의 강타

남자 프로배구 현대캐피탈이 KB손해보험을 제물로 1위를 되찾았습니다.현대캐피탈은 오늘(9일) 경기도 의정부 경민대체육관에서 열린 진에어 2025-2026 V리그 KB손해보험과 방문 경기에서 세트 점수 3-0(31-29 28-26 25-18)으로 완승했습니다.승점 3을 보탠 현대캐피탈은 승점 54(17승 10패)로 대한항공(승점 53·18승 8패)을 2위로 끌어내리고 순위표 꼭대기에 올랐습니다.KB손해보험은 3연패와 함께 승점 40(13승 14패)으로 5위에 머물렀습니다.현대캐피탈 주포 레오나르도 레이바 마르티네스(등록명 레오)가 20점, 허수봉이 17점을 내 쌍포가 37점을 합작했습니다.KB손해보험은 6개의 팀 서브 에이스로 현대캐피탈의 리시브를 흔드는 데는 성공했으나 28개의 무더기 범실로 자멸했습니다.1세트 29-29까지 이어진 살얼음판 승부를 가른 것은 KB손해보험의 공격 범실이었습니다.현대캐피탈이 30-29로 앞선 세트 포인트 상황에서 KB손해보험 차영석이 시도한 속공이 캐치볼 파울로 선언된 것입니다.KB손해보험 벤치는 거세게 항의했으나 판정은 바뀌지 않았고, KB손해보험 김진만 코치는 결국 2세트 시작에 앞서 퇴장당했습니다.2세트 현대캐피탈은 24-20으로 앞서가다가 차영석 서브 때 4연속 실점해 듀스가 됐습니다.26-26에서 나경복의 서브 범실로 세트 포인트를 잡은 현대캐피탈은 안드레스 비예나(등록명 비예나)의 공격을 레오가 블로킹으로 차단하며 2세트 역시 챙겼습니다.3세트 승부의 추는 바야르사이한 밧수(등록명 바야르사이한)의 서브 차례에서 급격히 현대캐피탈 쪽으로 기울었습니다.15-15에서 레오의 퀵오픈으로 앞서간 현대캐피탈은 바야르사이한이 서버로 나선 뒤 내리 3점을 추가하며 승기를 잡았습니다.바야르사이한의 까다로운 서브에 KB손해보험은 급격히 흔들렸습니다.비예나의 시간차 공격이 라인을 벗어났고, 우상조의 속공마저 오버넷 범실로 이어지며 허무하게 점수를 헌납했습니다.여기에 레오의 결정적인 퀵오픈 득점까지 터지며 순식간에 스코어는 19-15로 벌어졌습니다.기세가 오른 현대캐피탈은 이후 교체 투입된 이승준의 서브 때 김진영이 임성진의 공격을 가로막고, 이승준이 후위 공격도 성공하며 22-16으로 달아나 사실상 쐐기를 박았습니다.수원체육관에서 열린 여자부 경기에서는 현대건설이 흥국생명에 세트 점수 3-1(21-25 25-14 25-20 25-20)로 역전승하고 순위를 맞바꿨습니다.승점 48(16승 11패)을 쌓은 현대건설은 흥국생명(승점 48·15승 13패)을 다승에서 앞서 2위를 되찾았습니다.현대건설 카리 가이스버거(등록명 카리)는 혼자 36점을 내는 괴력을 선보였고, 양효진(12점)과 이예림(10점)도 두자릿수 점수를 수확했습니다.(사진=한국배구연맹 제공, 연합뉴스)