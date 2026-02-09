김 총리, 나주 아프리카돼지열병 발생에 "차질 없는 방역 조치"

▲ 김민석 국무총리

김민석 국무총리는 오늘(9일) 전라남도 나주의 한 돼지농장에서 발생한 아프리카 돼지열병(ASF)과 관련해 방역 조치를 차질 없이 이행하라고 긴급 지시를 내렸습니다.총리실에 따르면 김 총리는 오늘 ASF 발생 상황을 보고받은 뒤 농림축산식품부에 "발생 농장 등에 대한 출입 통제, 살처분, 일시이동 중지 및 집중 소독 등 긴급행동지침(SOP)에 따른 방역 조치를 차질 없이 추진하라"고 지시했습니다.이어 "역학 조사를 통해 발생 경위를 철저히 조사하라"고 주문했습니다.또 "기후에너지환경부는 발생농장 일대의 울타리 점검 및 야생 멧돼지 폐사체 수색과 포획 활동에 만전을 기하라"며 "관계 부처와 지방정부, 관계기관은 신속한 살처분, 정밀검사 집중소독 등 방역 조치 이행에 적극 협조하라"고 강조했습니다.그러면서 양돈농가에는 양돈농장 종사자간 모임·행사 금지와 오염 우려 물품 반입금지 등 행정명령을 철저히 준수하고 기본 방역 수칙을 철저히 지킬 것을 당부했습니다.김 총리는 "설 명절이 다가옴에 따라 고향을 방문하는 사람과 차량의 이동 증가가 예상되는 만큼 농장과 위험 지역의 소독 및 사람과 차량의 출입 통제 등 차단 방역을 철저히 해 달라"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)